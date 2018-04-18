Повзрослевшие актёры «Гарри Поттера» покорили Сеть общим снимком

В Сети накануне появилась фотография, которая не оставила равнодушным никого из поклонников историй о «Гарри Поттере». Повзрослевшие актёры, сыгравшие роди Гермионы Грейнджер, Драко Малфоя и Невилла Долгопупса собрались вместе и решили запечатлеть этот момент.Стоит отметить, что звёзды не сильно изменились внешне со времён своего участия в съёмках, а трогательный кадр только лишь подтверждает то, что их дружба также не угасла со временем.Эмма Уотсон после «Гарри Поттера» обрела достаточно широкую популярность и была приглашена сняться в нескольких картинах, таких как «Красавица и Чудовище», «Хорошо быть тихоней» и других. Том Фелтон, более известный по роли Драко Малфоя, стал звездой многосерийных фильмов и уже успел показать себя в лентах «Флеш» и «Стреттон: Первое задание».Поклонники нашумевшей истории о «Гарри Поттере» назвали снимок повзрослевших актёров уникальным, а также отметили, что все вместе спустя много лет они смотрятся, как семья.