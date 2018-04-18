Роскомнадзор продолжит блокировку ресурсов, поддерживающих Telegram

Данная информация передана средствами массовой информации, которые ссылаются на представителей пресс-службы ведомства. По словам представителей Роскомнадзора, в решении суда касательно Telegram обязанность прекратить создание технических условий для доступа к популярному мессенджеру возложили на компании владельцев прокси-сервисов и VPN.Стоит напомнить, что в четверг Александр Жаров, занимающий пост главы Роскомнадзора, заявил, что не одну сотню тысяч IP-адресов популярного хостинг-провайдера Amazon внесли в реестр запрещенных сайтов вследствие блокировки Telegram.