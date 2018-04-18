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Роскомнадзор продолжит блокировку ресурсов, поддерживающих Telegram

Роскомнадзор планирует блокировать доступ к современным Интернет-ресурсам, которые поспособствуют работе популярного мессенджера Telegram на территории Российской Федерации.

Роскомнадзор продолжит блокировку ресурсов, поддерживающих Telegram


Данная информация передана средствами массовой информации, которые ссылаются на представителей пресс-службы ведомства. По словам представителей Роскомнадзора, в решении суда касательно Telegram обязанность прекратить создание технических условий для доступа к популярному мессенджеру возложили на компании владельцев прокси-сервисов и VPN.

Стоит напомнить, что в четверг Александр Жаров, занимающий пост главы Роскомнадзора, заявил, что не одну сотню тысяч IP-адресов популярного хостинг-провайдера Amazon внесли в реестр запрещенных сайтов вследствие блокировки Telegram.
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Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 11:30
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