Российская компания S7 Space собирается стать конкурентом SpaceX в США

Сопов считает, что его компания может предложить конкурентные цены, качественные услуги и комфортное сотрудничество с заказчиком. Помимо этого он обещает выполнение всех заказов без задержек.В целом российское предприятие собирается осуществить 70 космических запусков за 15 лет с платформы «Морской старт». Таким образом, начиная с 2019 года компании необходимо совершать около четырех пусков в течение одного года.Помимо этого Сопов уверен в том, что после первого запуска с космодрома в мировой космической отрасли произойдет «резонанс». Он призывает не списывать со счетов S7 Space раньше времени.