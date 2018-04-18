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Российская компания S7 Space собирается стать конкурентом SpaceX в США

Сергей Сопов, глава компании S7 Space, озвучил намерения, согласно которым российское предприятие собирается конкурировать со SpaceX Илона Маска на территории США. К такому решению руководство российской компании пришло после получения прав на космодром «Морской старт».

Российская компания S7 Space собирается стать конкурентом SpaceX в США


Сопов считает, что его компания может предложить конкурентные цены, качественные услуги и комфортное сотрудничество с заказчиком. Помимо этого он обещает выполнение всех заказов без задержек.

В целом российское предприятие собирается осуществить 70 космических запусков за 15 лет с платформы «Морской старт». Таким образом, начиная с 2019 года компании необходимо совершать около четырех пусков в течение одного года.

Помимо этого Сопов уверен в том, что после первого запуска с космодрома в мировой космической отрасли произойдет «резонанс». Он призывает не списывать со счетов S7 Space раньше времени.
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:15
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