Российская компания S7 Space собирается стать конкурентом SpaceX в США
Сергей Сопов, глава компании S7 Space, озвучил намерения, согласно которым российское предприятие собирается конкурировать со SpaceX Илона Маска на территории США. К такому решению руководство российской компании пришло после получения прав на космодром «Морской старт».
Сопов считает, что его компания может предложить конкурентные цены, качественные услуги и комфортное сотрудничество с заказчиком. Помимо этого он обещает выполнение всех заказов без задержек.
В целом российское предприятие собирается осуществить 70 космических запусков за 15 лет с платформы «Морской старт». Таким образом, начиная с 2019 года компании необходимо совершать около четырех пусков в течение одного года.
Помимо этого Сопов уверен в том, что после первого запуска с космодрома в мировой космической отрасли произойдет «резонанс». Он призывает не списывать со счетов S7 Space раньше времени.
Сопов считает, что его компания может предложить конкурентные цены, качественные услуги и комфортное сотрудничество с заказчиком. Помимо этого он обещает выполнение всех заказов без задержек.
В целом российское предприятие собирается осуществить 70 космических запусков за 15 лет с платформы «Морской старт». Таким образом, начиная с 2019 года компании необходимо совершать около четырех пусков в течение одного года.
Помимо этого Сопов уверен в том, что после первого запуска с космодрома в мировой космической отрасли произойдет «резонанс». Он призывает не списывать со счетов S7 Space раньше времени.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:15