Юлия Ефременкова рассказала, что чуть не погибла в прошлых отношениях

«Однажды схватил за шею и, подняв над полом, начал трясти, глаза его тогда налились кровью. Думала, что убьет, но сама была виновата. В конце наших отношений у меня серьезно поехала крыша, можно сказать, была на пороге лечебницы для не совсем здоровых людей. Просто то, что я знала о нем — несовместимо с жизнью. В любой момент могли убить», - рассказала Юля.

Юля Ефременкова припомнила болезненные отношения, которые были у нее до возвращения на телепроект. По словам девушки, она даже могла лишиться в них жизни, а потому сбежала в другой город. Звезда «Дома-2» хотела таким путем избавиться от преследования, и ей это удалось. Вот только, к сожалению, Юлии пришлось многое пережить за время этих отношений.Жизнь прошлого возлюбленного Ефременковой состояла, в основном, из криминальных разборок, помимо того, он часто поднимал на избранницу руку, а иной раз ситуация могла обернуться так, что мужчина мог спокойно убить девушку. Теледива натерпелась не только побоев, но и выездов на кладбище, и бандитских перестрелок.Сейчас девушка не сомневается, что ее расшатанная нервная система – это результат прошлых отношений. Жизнь ей спасло лишь чудо, ведь она не единожды бывала под угрозой смерти, однако счастливый случай помог обойтись без трагических последствий. Ефременкова откровенно рассказала, как это было.