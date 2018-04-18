Тина Канделаки рассказала про «вакуум» для «мощного» пресса

Тина Канделаки для многих сейчас является примером женщины, которая обладает огромной силой воли. Особенно, считают фанаты, это проявляется в её стремлении заполучить идеальное тело. Несмотря на то, что ведущая не имеет генетической предрасположенности к полноте, она всё равно уделяет много времени диетам и физическим нагрузкам.Не так давно Тина Канделаки призналась, что нашла уникальное упражнение для «мощного» пресса. Оно подойдёт тем, кто хочет накачать поперечную мышцу живота, а также в будущем любоваться заветными «кубиками». «Вакуум», со слов знаменитости, подразумевает под собой максимальное втягивание живота на выдохе после плавного вдоха. Затем следует полностью задержать дыхание секунд на 15-20, но для новичков в этом деле показатели могут варьироваться в зависимости от выносливости.По истечении указанного времени стоит снова вдохнуть. Подобное упражнение нужно выполнять стоя на полусогнутых коленях, а руки при этом упираются в бёдра. Тина Канделаки отмечает, что делается «вакуум» для «мощного» пресса на голодный желудок или через 2-3 часа после последнего приёма пищи. Уже через месяц регулярных занятий ведущая гарантирует появление тех самых «кубиков».