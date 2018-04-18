Тина Канделаки рассказала про «вакуум» для «мощного» пресса
Популярная ведущая Тина Канделаки показала специальное упражнение «вакуум» для «мощного» пресса. Знаменитость уверяет, что уже через месяц регулярного выполнения этого приёма можно заметить заветные кубики на животе.
Тина Канделаки для многих сейчас является примером женщины, которая обладает огромной силой воли. Особенно, считают фанаты, это проявляется в её стремлении заполучить идеальное тело. Несмотря на то, что ведущая не имеет генетической предрасположенности к полноте, она всё равно уделяет много времени диетам и физическим нагрузкам.
Не так давно Тина Канделаки призналась, что нашла уникальное упражнение для «мощного» пресса. Оно подойдёт тем, кто хочет накачать поперечную мышцу живота, а также в будущем любоваться заветными «кубиками». «Вакуум», со слов знаменитости, подразумевает под собой максимальное втягивание живота на выдохе после плавного вдоха. Затем следует полностью задержать дыхание секунд на 15-20, но для новичков в этом деле показатели могут варьироваться в зависимости от выносливости.
По истечении указанного времени стоит снова вдохнуть. Подобное упражнение нужно выполнять стоя на полусогнутых коленях, а руки при этом упираются в бёдра. Тина Канделаки отмечает, что делается «вакуум» для «мощного» пресса на голодный желудок или через 2-3 часа после последнего приёма пищи. Уже через месяц регулярных занятий ведущая гарантирует появление тех самых «кубиков».
Тина Канделаки для многих сейчас является примером женщины, которая обладает огромной силой воли. Особенно, считают фанаты, это проявляется в её стремлении заполучить идеальное тело. Несмотря на то, что ведущая не имеет генетической предрасположенности к полноте, она всё равно уделяет много времени диетам и физическим нагрузкам.
Не так давно Тина Канделаки призналась, что нашла уникальное упражнение для «мощного» пресса. Оно подойдёт тем, кто хочет накачать поперечную мышцу живота, а также в будущем любоваться заветными «кубиками». «Вакуум», со слов знаменитости, подразумевает под собой максимальное втягивание живота на выдохе после плавного вдоха. Затем следует полностью задержать дыхание секунд на 15-20, но для новичков в этом деле показатели могут варьироваться в зависимости от выносливости.
По истечении указанного времени стоит снова вдохнуть. Подобное упражнение нужно выполнять стоя на полусогнутых коленях, а руки при этом упираются в бёдра. Тина Канделаки отмечает, что делается «вакуум» для «мощного» пресса на голодный желудок или через 2-3 часа после последнего приёма пищи. Уже через месяц регулярных занятий ведущая гарантирует появление тех самых «кубиков».