В России представлен бюджетный смартфон Huawei Honor 7A Pro

Сообщается, что за эти деньги новинка получила безрамочный дисплей, систему сканирования лица и датчик сканирования подушечки пальца. В качестве экрана представлена 5,7-дюймовая матрица с разрешением 720 x 1440 пикселей. В основе системы лежит процессор Qualcomm Snapdragon 430, оснащенный восемью ядрами. Объем оперативной памяти составляет 2 Гб, а также имеется модуль постоянной памяти на 16 Гб.Данный параметр можно увеличить до 256 Гб с помощью microSD.За автономность Huawei Honor 7A Pro отвечает батарея с емкостью 3000 мАч. Для беспроводной связи в наличие имеют модемы 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 и GPS+ГЛОНАСС. Что касается программной среды, то здесь за все операции будет отвечать операционная система Android 8.0 Oreo и EMUI 8.0. Стоит упомянуть наличие основной и фронтальной камеры на 13 и 8 Мп.В продажу телефон поступит в голубом, черном и золотистом цветах.