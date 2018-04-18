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В России представлен бюджетный смартфон Huawei Honor 7A Pro

26 апреля на рынок России выйдет новый смартфон Huawei Honor 7A Pro. Он оценен в 8990 рублей.

В России представлен бюджетный смартфон Huawei Honor 7A Pro


Сообщается, что за эти деньги новинка получила безрамочный дисплей, систему сканирования лица и датчик сканирования подушечки пальца. В качестве экрана представлена 5,7-дюймовая матрица с разрешением 720 x 1440 пикселей. В основе системы лежит процессор Qualcomm Snapdragon 430, оснащенный восемью ядрами. Объем оперативной памяти составляет 2 Гб, а также имеется модуль постоянной памяти на 16 Гб.
Данный параметр можно увеличить до 256 Гб с помощью microSD.

За автономность Huawei Honor 7A Pro отвечает батарея с емкостью 3000 мАч. Для беспроводной связи в наличие имеют модемы 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 и GPS+ГЛОНАСС. Что касается программной среды, то здесь за все операции будет отвечать операционная система Android 8.0 Oreo и EMUI 8.0. Стоит упомянуть наличие основной и фронтальной камеры на 13 и 8 Мп.

В продажу телефон поступит в голубом, черном и золотистом цветах.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:00
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