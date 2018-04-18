Адвокаты Telegram обжаловали решение касательно немедленной блокировки сервиса

Жалобу подали в московский городской суд на решение Таганского столичного райсуда относительно блокировки ресурса в России. Адвокаты отмечают, что судебное решение могли принять, если бы промедление привело к весомому ущербу взыскателя. Во втором случае в учёт берётся невозможность исполнения решения. По словам юристов, таганский суд не привёл весомых доказательств в отношении причинения морального либо материального ущерба. Специалисты не уточняют, в чём заключаются публичные интересы. Юристы отметили, что судебное решение содержит предположение, которое указывает на нарушение определённых интересов.Московский таганский суд решение касательно блокирования Telegram принял 13 марта 2018 года. Роскомнадзор 16 апреля начал рассылать операторам связи письма, в которых выражалось требование начать блокировку мессенджера.