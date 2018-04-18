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Бывшая Антонио Бандераса похорошела рядом с новым мужчиной

Бывшая супруга Антонио Бандераса Мелани Гриффит очень похорошела рядом с новым мужчиной. Недавно актриса вышла в свет с неизвестным публике партнёром в довольно привлекательном наряде.

Бывшая Антонио Бандераса похорошела рядом с новым мужчиной

Мелани Гриффит и Антонио Бандерас развелись ещё в 2015 году, но актриса тяжело переживала расставание с любимым супругом. Длительное время зарубежные СМИ наблюдали за тем, как бывшая супруга голливудского актёра просто старела на глазах, ведь переживания и эпилепсия, которой, как оказалось, она болеет уже более 20 лет, давали результат на лицо.

Также бывшая супруга Антонио Бандераса столкнулась с раком кожи, из-за чего ей пришлось перенести ряд сложных операций, но, как оказалось, сейчас 60-летняя Мелани Гриффит готова снова покорять публику своей жизнерадостностью.

Бывшая Антонио Бандераса похорошела рядом с новым мужчиной

Недавно актриса посетила церемонию открытия звезды Евы Лонгории, куда пришла в компании неизвестного мужчины. Присутствующие знаменитости и пресса заметили, что Мелани Гриффит очень похорошела, а рядом с новым партнёром стала улыбаться ещё искренней, чем прежде.

Напомним, что Мелани Гриффит и Антонио Бандерас прожили в счастливом браке 18 лет, после чего в 2015 году по инициативе голливудского актёра расстались.
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dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 09:48
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