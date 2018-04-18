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Хейтеры заявили, что у Виктории Романец разъезжается грудь

Хейтеры заявили, что у Виктории Романец разъезжается грудь, увидев фото экс-участницы "Дома-2" в свободном сарафане с глубоким декольте.

Многие "выпускницы" телестройки попадают в гламурную жизнь уже с проделанным "тюнингом", не прекращая совершенствовать свою внешность никогда. Особенно среди героинь ценятся пышные формы, которые не нужно поддерживать с помощью бюстгальтеров.

Хейтеры заявили, что у Виктории Романец разъезжается грудь

Так, сделав маммопластику, Романец с удовольствием носит откровенные наряды, где её тело можно видеть во всей красе. Однако натуральные пропорции исправить не так просто, и внушительный размер груди Виктории лишь подчеркнул их.

Это не могли обойти стороной антифанаты, ставшие рассуждать, почему же бюст Романец стал так странно разъезжаться, и есть ли тут вина пластического хирурга.

"Представляю, что было ДО операции. Импланты так выделяются неестественно на плоской груди". "Хирург с закрытыми глазами делал". "Вот это разлетайки". - пишут комментаторы в соцсети.

Ранее Виктория Романец и Антон Гусев поделились фотографиями с романтического отдыха.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:35
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