Хейтеры заявили, что у Виктории Романец разъезжается грудь
Хейтеры заявили, что у Виктории Романец разъезжается грудь, увидев фото экс-участницы "Дома-2" в свободном сарафане с глубоким декольте.
Многие "выпускницы" телестройки попадают в гламурную жизнь уже с проделанным "тюнингом", не прекращая совершенствовать свою внешность никогда. Особенно среди героинь ценятся пышные формы, которые не нужно поддерживать с помощью бюстгальтеров.
Так, сделав маммопластику, Романец с удовольствием носит откровенные наряды, где её тело можно видеть во всей красе. Однако натуральные пропорции исправить не так просто, и внушительный размер груди Виктории лишь подчеркнул их.
Это не могли обойти стороной антифанаты, ставшие рассуждать, почему же бюст Романец стал так странно разъезжаться, и есть ли тут вина пластического хирурга.
Ранее Виктория Романец и Антон Гусев поделились фотографиями с романтического отдыха.
Многие "выпускницы" телестройки попадают в гламурную жизнь уже с проделанным "тюнингом", не прекращая совершенствовать свою внешность никогда. Особенно среди героинь ценятся пышные формы, которые не нужно поддерживать с помощью бюстгальтеров.
Так, сделав маммопластику, Романец с удовольствием носит откровенные наряды, где её тело можно видеть во всей красе. Однако натуральные пропорции исправить не так просто, и внушительный размер груди Виктории лишь подчеркнул их.
Это не могли обойти стороной антифанаты, ставшие рассуждать, почему же бюст Романец стал так странно разъезжаться, и есть ли тут вина пластического хирурга.
"Представляю, что было ДО операции. Импланты так выделяются неестественно на плоской груди". "Хирург с закрытыми глазами делал". "Вот это разлетайки". - пишут комментаторы в соцсети.
Ранее Виктория Романец и Антон Гусев поделились фотографиями с романтического отдыха.