Пользователи возмущены попыткой Саши Гозиас «примазаться» к известной актрисе Наталье Орейро

Бывшая участница скандального проекта постоянно старается быть на слуху, чтобы не растерять миллионную армию подписчиков.Однако хейтеры заверяют, что не видят сходства с аргентинской актрисой, ведь та натуральная красавица, тогда как Гозиас «перештопала» свою внешность.Популярность сомнительного качества Александру не страшит, ведь главное удержать рекламодателей, поэтому Гозиас то шатается по клубам пьяная, то выясняет отношения с мужем в студии Дмитрия Шепелева.А самый любимый способ Саши напомнить о себе – это заявить о сходстве с Натальей Орейро. Девушка даже разместила свой снимок рядом с изображение актрисы и спросила у подписчиков, действительно ли они похожи.Гозиас быстро напомнили, какой была ее внешность в момент появления на телестройке, без фотошопа и хирургических вмешательств.Гозиас вспоминать об этом неприятно, но главной цели – напомнить о себе, она добилась.