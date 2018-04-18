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Пользователи возмущены попыткой Саши Гозиас «примазаться» к известной актрисе Наталье Орейро

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Александра Гозиас уже не впервые намекает на сходство с известной актрисой Натальей Орейро, но пользователи возмущены попытками домовки примазаться к славе главной героини сериалов «Богатые и знаменитые» и «Дикий ангел».

Бывшая участница скандального проекта постоянно старается быть на слуху, чтобы не растерять миллионную армию подписчиков.

Пользователи возмущены попыткой Саши Гозиас «примазаться» к известной актрисе Наталье Орейро

Однако хейтеры заверяют, что не видят сходства с аргентинской актрисой, ведь та натуральная красавица, тогда как Гозиас «перештопала» свою внешность.

Популярность сомнительного качества Александру не страшит, ведь главное удержать рекламодателей, поэтому Гозиас то шатается по клубам пьяная, то выясняет отношения с мужем в студии Дмитрия Шепелева.

Пользователи возмущены попыткой Саши Гозиас «примазаться» к известной актрисе Наталье Орейро

А самый любимый способ Саши напомнить о себе – это заявить о сходстве с Натальей Орейро. Девушка даже разместила свой снимок рядом с изображение актрисы и спросила у подписчиков, действительно ли они похожи.

Пользователи возмущены попыткой Саши Гозиас «примазаться» к известной актрисе Наталье Орейро

Гозиас быстро напомнили, какой была ее внешность в момент появления на телестройке, без фотошопа и хирургических вмешательств.

Гозиас вспоминать об этом неприятно, но главной цели – напомнить о себе, она добилась.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:31
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