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Снимок Яны Рудковской и Валерии возмутил пользователей Сети

Совместный снимок Яны Рудковской и певицы Валерии всерьёз возмутил пользователей Сети. Фолловеры решили, что музыкальный продюсер специально подобрала фотографию, на которой её наряд выглядит в разы дороже, чем у подруги.

Снимок Яны Рудковской и Валерии возмутил пользователей Сети

Накануне любимая многими исполнительница Валерия отпраздновала свой 50 юбилей. Многие представители шоу-бизнеса поспешили поздравить звёздную коллегу с таким событием. Также не осталось незамеченным пользователями и поздравление Яны Рудковской в Instagram. В своём микроблоге музыкальный продюсер опубликовала снимок с Валерией, который очень возмутил её подписчиков.

На обнародованном кадре Рудковская запечатлена вместе с супругой Иосифа Пригожина возле шикарного четырёхъярусного именинного торта, но больше всего фолловером бросилось в глаза то, что сама виновница торжества была одета в скромное светлое платье по типу домашнего халата, а вот музыкальный продюсер позировала в дорогом дизайнерском наряде.

Пользователи Сети возмущены, ведь считают, что Яна Рудковская специально подобрала именно эту фотографию для своей публикации, чтобы в дорогом наряде выглядеть в разы лучше на фоне своей подруги Валерии.

Напомним, что как раз накануне своего юбилея Валерия рассказала, что даже в таком возрасте не стесняется своего тела.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 09:25
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