АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 75.84 USD 61.15
Курс валют на 18.04.2018

София Ротару восхитила своей привлекательностью на снимке с молодой внучкой

Певица София Ротару восхитила пользователей Сети своей привлекательностью на снимке с молодой внучкой. Фолловеры отметили, что 70-летней исполнительнице отдых идёт на пользу.

София Ротару восхитила своей привлекательностью на снимке с молодой внучкой

Недавно София Ротару показала своим подписчикам новую фотографию, на которой позирует вместе с внучкой Софией Евдокименко. Поклонники тут же выразили своё восхищение внешностью артистки, ведь в свои 70 лет она выглядит не менее привлекательной, чем дочь её единственного сына.

Фанаты обрадовались новой публикации, а также подчеркнули, что, скорее всего свежесть и обаятельность Софии Ротару на фотографии легко можно объяснить качественным отдыхом, ведь в последнее время певица практически не выступает, периодически выкладывая в Сеть красочные снимки из путешествий.

Ранее концертный директор Софии Михайловны Ротару открыл подробности по поводу дохода певица. Как оказалось, она не спешит давать большие концерты, так как зарабатывает на корпоративах по 30 тысяч евро за пару песен.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 09:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бывшая Антонио Бандераса похорошела рядом с новым
Хейтеры заявили, что у Виктории Романец
Пользователи возмущены попыткой Саши Гозиас
Компания Buick презентовала электрический
Снимок Яны Рудковской и Валерии возмутил
Ученые случайно улучшили разлагающий пластик
София Ротару восхитила своей привлекательностью
Samsung Galaxy S10 не удивит новым дизайном&#8205;
Обновлённый кроссовер SsangYong Tivoli поступил в
Смартфон OnePlus 6 получит корпус с защитой от
Сын Леры Кудрявцевой устроился работать на
В мае стартуют продажи электрического велосипеда
Обнародованы цены на кроссовер Kia Sportage
Антон Гусев удивляется, что в Турции нормальные
Xpeng начала принимать предварительные заказы на
Холли Берри открыла несколько собственных
Российские экологи: Как Монголия загрязняет
Китай разрешит иностранным компаниям производить
Отец Жанны Фриске хочет ограничить Дмитрию
Илья Авербух поиздевался над Ольгой Бузовой и ее
«Русская Кардашьян» в крошечном бикини удивила
Возрожденный Toyota Supra получит двигатель от BMW
Наталья Подольская отправилась с
Эвелина Блёданс едва не потеряла слух из-за
Внешность Ксении Бородиной критикуют уже и ее
Прохор Шаляпин обвинил возлюбленную в измене с
Ольга Рапунцель показала дочку с сердечком на лице
Приёмная дочь Дмитрия Хворостовского скоро
Ученые воссоздали алмазные дожди Нептуна на Земле
В скандале с депутатом из Северной Осетии Ольгу
Просмотреть все новости