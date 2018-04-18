София Ротару восхитила своей привлекательностью на снимке с молодой внучкой
Певица София Ротару восхитила пользователей Сети своей привлекательностью на снимке с молодой внучкой. Фолловеры отметили, что 70-летней исполнительнице отдых идёт на пользу.
Недавно София Ротару показала своим подписчикам новую фотографию, на которой позирует вместе с внучкой Софией Евдокименко. Поклонники тут же выразили своё восхищение внешностью артистки, ведь в свои 70 лет она выглядит не менее привлекательной, чем дочь её единственного сына.
Фанаты обрадовались новой публикации, а также подчеркнули, что, скорее всего свежесть и обаятельность Софии Ротару на фотографии легко можно объяснить качественным отдыхом, ведь в последнее время певица практически не выступает, периодически выкладывая в Сеть красочные снимки из путешествий.
Ранее концертный директор Софии Михайловны Ротару открыл подробности по поводу дохода певица. Как оказалось, она не спешит давать большие концерты, так как зарабатывает на корпоративах по 30 тысяч евро за пару песен.
Недавно София Ротару показала своим подписчикам новую фотографию, на которой позирует вместе с внучкой Софией Евдокименко. Поклонники тут же выразили своё восхищение внешностью артистки, ведь в свои 70 лет она выглядит не менее привлекательной, чем дочь её единственного сына.
Фанаты обрадовались новой публикации, а также подчеркнули, что, скорее всего свежесть и обаятельность Софии Ротару на фотографии легко можно объяснить качественным отдыхом, ведь в последнее время певица практически не выступает, периодически выкладывая в Сеть красочные снимки из путешествий.
Ранее концертный директор Софии Михайловны Ротару открыл подробности по поводу дохода певица. Как оказалось, она не спешит давать большие концерты, так как зарабатывает на корпоративах по 30 тысяч евро за пару песен.