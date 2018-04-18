Samsung Galaxy S10 не удивит новым дизайном‍

Примечательно, ранее уже неоднократно поступали слухи, что дизайнеры не стали слишком радикально подходить к вопросу изменения внешнего вида устройства, пытаясь сохранить тот стиль, который постепенно улучшался, однако сохранял общие черты во всей линейке устройств. Ряд экспертов все же предполагали, что Samsung усилит работу в области совершенствования дизайна юбилейного смартфона, тогда как на самом деле ожидать какой-то «фантастики» не придется.Даже несмотря на недавнюю регистрацию патента на использование выреза в верхней части дисплея, подобных перемен ждать не придется. Более того, указывается на использование стиля Infinity Display, который неоднократно демонстрировался в компании. Покупателям могут предложить новинки Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ с экранами на 5,8 и 6,3 дюйма соответственно. О том, какими опциями и продвинутыми функциями оснастят южнокорейские разработчики свое детище можно будет узнать лишь ближе к дате официальной премьеры.