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Samsung Galaxy S10 не удивит новым дизайном‍

Сегодня в Сети активно обсуждают новость о том, что южнокорейский гигант Samsung окончательно разработал дизайн для юбилейного флагмана Samsung, который могут продемонстрировать на международной выставке уже в следующем году.

Примечательно, ранее уже неоднократно поступали слухи, что дизайнеры не стали слишком радикально подходить к вопросу изменения внешнего вида устройства, пытаясь сохранить тот стиль, который постепенно улучшался, однако сохранял общие черты во всей линейке устройств. Ряд экспертов все же предполагали, что Samsung усилит работу в области совершенствования дизайна юбилейного смартфона, тогда как на самом деле ожидать какой-то «фантастики» не придется.

Samsung Galaxy S10 не удивит новым дизайном&#8205;


Даже несмотря на недавнюю регистрацию патента на использование выреза в верхней части дисплея, подобных перемен ждать не придется. Более того, указывается на использование стиля Infinity Display, который неоднократно демонстрировался в компании. Покупателям могут предложить новинки Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ с экранами на 5,8 и 6,3 дюйма соответственно. О том, какими опциями и продвинутыми функциями оснастят южнокорейские разработчики свое детище можно будет узнать лишь ближе к дате официальной премьеры.
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Технологии
Добавил: maxran Сегодня, 09:02
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