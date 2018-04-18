Смартфон OnePlus 6 получит корпус с защитой от воды и пыли‍

Несмотря на то, что производитель проведет презентацию лишь через несколько недель, уже сейчас активно распространяются сведения о том, какими станут параметры нового смартфона OnePlus 6. В частности, ранее уже публиковались в сети данные о процессоре - Snapdragon 845, который отлично сочетается с 8 гигабайтами оперативной памяти. Что касается камер новинки, то здесь разработчики разместили 20 и 16 мегапикселей. Не менее важным показателем следует выделить то, что размер дисплея составляет 6,3 дюйма.В зависимости от предпочтений клиентов, в продаже предложат несколько модификаций смартфона. Самая доступная комплектация OnePlus 6 обойдется в 523 доллара. Не исключено, что даже при таких ценниках данный гаджет сможет завоевать огромный интерес у поклонников, тем самым пользуясь высоким спросом не только на местном рынке, на и остальных крупных странах.