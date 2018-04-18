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Смартфон OnePlus 6 получит корпус с защитой от воды и пыли‍

Сегодня появились данные, что новая модель смартфона OnePlus 6 станет первооткрывателем у китайской компании, так как именно здесь предусмотрена опция защиты от попадания влаги внутрь корпуса. Напомним, официальная премьера гаджета пройдет 5 мая текущего года.

Несмотря на то, что производитель проведет презентацию лишь через несколько недель, уже сейчас активно распространяются сведения о том, какими станут параметры нового смартфона OnePlus 6. В частности, ранее уже публиковались в сети данные о процессоре - Snapdragon 845, который отлично сочетается с 8 гигабайтами оперативной памяти. Что касается камер новинки, то здесь разработчики разместили 20 и 16 мегапикселей. Не менее важным показателем следует выделить то, что размер дисплея составляет 6,3 дюйма.

Смартфон OnePlus 6 получит корпус с защитой от воды и пыли&#8205;


В зависимости от предпочтений клиентов, в продаже предложат несколько модификаций смартфона. Самая доступная комплектация OnePlus 6 обойдется в 523 доллара. Не исключено, что даже при таких ценниках данный гаджет сможет завоевать огромный интерес у поклонников, тем самым пользуясь высоким спросом не только на местном рынке, на и остальных крупных странах.
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Технологии
Добавил: maxran Сегодня, 08:56
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