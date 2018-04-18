Сын Леры Кудрявцевой устроился работать на телевидение

Лера Кудрявцева довольно редко говорит с журналистами о своём сыне Жане. Молодой человек, со слов звезды, с самого детства был очень стеснительным, старался лишний раз не попадать под прицелы фотокамер и избегать разговоров со СМИ. Несмотря на широкую популярность своей матери, Жан Ленок никогда не соглашается выйти с ней в свет или позировать для прессы.Недавно, как рассказала лично Лера Кудрявцева, 28-летнему парню удалось устроится на работу своей мечты. Теперь сын ведущей и барабанщика коллектива «Ласковый май» трудится на канале НТВ в качестве продюсера одного из проектов. Молодому человеку очень нравится должность, ведь связана с телевидением, но и в кадре мелькать ему не придётся.Кудрявцева отметила, что её сын очень хороший и талантливый человек, поэтому она не критикует его за излишнее стеснение и принимает каждое решение 28-летнего Жана Ленюка.