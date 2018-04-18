Новый внедорожник Jeep Grand Commander появился в продаже

В модельном ряду производителя 7-местный кроссовер Jeep Grand Commander расположится на ступень ниже Jeep Cherokee. По габаритам новинка сопоставима с Toyota Highlander.В подкапотном пространстве внедорожника Jeep Grand Commander установлен 2,0-литровый турбированный двигатель, генерирующий 234 или 265 лошадиных сил. Комплектуется силовой агрегат 9-ступенчатой автоматической трансмиссией от ZF, а также либо полным, либо передним приводом.В оснащении нового внедорожника числится до 10 подушек безопасности, электронный стояночный тормоз, информационно-развлекательный комплекс с большим экраном, трёхзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и другие функции.