В мае стартуют продажи электрического велосипеда Lamborghini
Буквально несколько дней назад представители компании Lamborghini провели презентацию новейшего электрического велосипеда в Сант-Агата-Болоньезе. Уже в мае текущего года любой желающий сможет приобрести столь уникальное транспортное средство ведущей компании.
К настоящему времени известно, что разработкой электровелосипеда занимались не только опытные мастера из Lamborghini, но а также специалисты стартапа Порденон. На протяжении последних пяти лет проводились различные этапы конструирования данного велосипеда, с учетом всех малейших деталей, которые бы способствовали комфортной езде на дальнее расстояние. Для того, чтобы окончательно обезопасить себя от повторов и копий со стороны других производителей, здесь были заключены несколько патентов.
Для того, чтобы велосипед смог двигаться за счет собственного запаса хода, батарею установили в области рамы. На полном заряде аккумулятора владелец велосипеда сможет проехать порядка 145 километров, тогда как полный заряд занимает всего 4 часа. При таких привлекательных параметрах приобрести уникальный электрический велосипед можно всего за 14,5 тысяч евро.
К настоящему времени известно, что разработкой электровелосипеда занимались не только опытные мастера из Lamborghini, но а также специалисты стартапа Порденон. На протяжении последних пяти лет проводились различные этапы конструирования данного велосипеда, с учетом всех малейших деталей, которые бы способствовали комфортной езде на дальнее расстояние. Для того, чтобы окончательно обезопасить себя от повторов и копий со стороны других производителей, здесь были заключены несколько патентов.
Для того, чтобы велосипед смог двигаться за счет собственного запаса хода, батарею установили в области рамы. На полном заряде аккумулятора владелец велосипеда сможет проехать порядка 145 километров, тогда как полный заряд занимает всего 4 часа. При таких привлекательных параметрах приобрести уникальный электрический велосипед можно всего за 14,5 тысяч евро.
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Добавил: maxran Сегодня, 08:48