В мае стартуют продажи электрического велосипеда Lamborghini‍

К настоящему времени известно, что разработкой электровелосипеда занимались не только опытные мастера из Lamborghini, но а также специалисты стартапа Порденон. На протяжении последних пяти лет проводились различные этапы конструирования данного велосипеда, с учетом всех малейших деталей, которые бы способствовали комфортной езде на дальнее расстояние. Для того, чтобы окончательно обезопасить себя от повторов и копий со стороны других производителей, здесь были заключены несколько патентов.Для того, чтобы велосипед смог двигаться за счет собственного запаса хода, батарею установили в области рамы. На полном заряде аккумулятора владелец велосипеда сможет проехать порядка 145 километров, тогда как полный заряд занимает всего 4 часа. При таких привлекательных параметрах приобрести уникальный электрический велосипед можно всего за 14,5 тысяч евро.