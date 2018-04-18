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Антон Гусев удивляется, что в Турции нормальные люди

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Антон Гусев сейчас отдыхает в Турции вместе со своей супругой Викторией Романец.

Пара часто делится с поклонниками красочными фото, но отключает возможность комментировать свои публикации.

Антон Гусев удивляется, что в Турции нормальные люди

Один из последних постов Антон Гусев сопроводил странной фразой, в которой удивляется, что в Турции есть порядочные люди.

«Не перестаю удивляться, что в Турции очень порядочные и добрые люди. Познакомились с очень приятной парой, ребята пригласили к себе в заведение провести вечер, в уютной и спокойной атмосфере скоротали время очень приятно», - пишет Гусев.

Пользователи удивились в ответ, почему они там злыми и жадными должны быть, ведь априори люди должны быть добрыми и отзывчивыми.

Вероятно, что за своим «бизнесом» Антон Гусев перестал видеть нормальные лица, и заранее настроен на негатив.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:43
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