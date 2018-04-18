Антон Гусев удивляется, что в Турции нормальные люди

Пара часто делится с поклонниками красочными фото, но отключает возможность комментировать свои публикации.Один из последних постов Антон Гусев сопроводил странной фразой, в которой удивляется, что в Турции есть порядочные люди., - пишет Гусев.Пользователи удивились в ответ, почему они там злыми и жадными должны быть, ведь априори люди должны быть добрыми и отзывчивыми.Вероятно, что за своим «бизнесом» Антон Гусев перестал видеть нормальные лица, и заранее настроен на негатив.