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Xpeng начала принимать предварительные заказы на электрокар G3‍

Сегодня стало известно, что китайская автомобильная компания Xpeng Motors начала принимать предварительные заказы на новейшую модель электрокара Xpeng G3, который уже активно распространяют под именем «китайской Tesla». Окончательная дата выхода в продажу пройдет уже до конца нынешнего года.

В настоящее время известно, что электрический кроссовер Tesla получил силовую установку с 190 л.с. мощности, чего вполне достаточно для городского режима. В салоне также установили 15,6 дюймовый экран, благодаря которому можно управлять различными опциями электрокара, а также следить за важными параметрами автомобиля. Однако это далеко не единственный дисплей, который разместился в салоне, так как приборная панель также представляет собой экран размером 12,3 дюйма.

Xpeng начала принимать предварительные заказы на электрокар G3&#8205;


Китайские разработчики постарались максимально увеличить интерес потенциальных покупателей к новому кроссоверу, тем самым установив здесь функцию автопилота. Для осуществления такой задумки были установлены различные камеры, сенсоры и датчики, которые позволяют полностью следить за ситуацией на дороге. По предварительным данным, приблизительная стоимость электрического кроссовера составит порядка 200 тысяч юаней для местного рынка.
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Добавил: maxran Сегодня, 08:37
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