Xpeng начала принимать предварительные заказы на электрокар G3‍

В настоящее время известно, что электрический кроссовер Tesla получил силовую установку с 190 л.с. мощности, чего вполне достаточно для городского режима. В салоне также установили 15,6 дюймовый экран, благодаря которому можно управлять различными опциями электрокара, а также следить за важными параметрами автомобиля. Однако это далеко не единственный дисплей, который разместился в салоне, так как приборная панель также представляет собой экран размером 12,3 дюйма.Китайские разработчики постарались максимально увеличить интерес потенциальных покупателей к новому кроссоверу, тем самым установив здесь функцию автопилота. Для осуществления такой задумки были установлены различные камеры, сенсоры и датчики, которые позволяют полностью следить за ситуацией на дороге. По предварительным данным, приблизительная стоимость электрического кроссовера составит порядка 200 тысяч юаней для местного рынка.