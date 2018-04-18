Холли Берри открыла несколько собственных секретов стройной фигуры

К советам по поводу ухода за собой от Холли Берри прислушиваются многие, ведь актриса не понаслышке знает, как подойти к процессу тренировок, чтобы добиться максимальной пользы и эффективности. Так, звезда по традиции выкладывает каждую пятницу в своём микроблоге собственные секреты для стройной фигуры, с которыми ей помогает её персональный тренер.Холли Бери настаивает на том, что мяч является очень эффективным атрибутом в занятиях спортом, так как помогает тренировать выносливость и способствует улучшению координации движений. Актриса регулярно использует его в своих тренировках.Ещё один секрет стройной фигуры заключается в правильной растяжке и ровном дыхании во время занятий, ведь это позволит избежать травм, а значит не навредит тренировкам. Для тех, кто хочет похудеть максимально быстро, Холли Берри рекомендует посещение бокса, ведь такие нагрузки легко заменять обычное кардио и сожгут достаточно много калорий.