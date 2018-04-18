Компания Buick презентовала электрический кроссовер Enspire

Официальная презентация нового электрического кроссовера Buick Enspire состоится на автосалоне в Пекине в конце текущего месяца. В преддверии дебюта нового электрокара представители компании Buick решили поделиться некоторой информацией.В качестве силовой установки кроссовера Buick Enspire выступает электрический мотор, производительность которого составляет 550 лошадиных сил. Благодаря такому силовому агрегату новый внедорожник сможет разгоняться до контрольной «сотни» за 4 секунды. Кроссовер оснащён аккумулятором новой разработки, который можно будет зарядить на 80 процентов за 40 минут.Buick Enspire является новой разработкой американской компании, электрический кроссовер получит хромированные светодиодные фары и широкую переднюю решётку. Задняя и боковые части машины имеют гладкие контуры, а в салоне электрокара установлена большая мультимедийная панель.