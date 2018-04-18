Компания Buick презентовала электрический кроссовер Enspire
Американский автоконцерн Buick представил электрический кроссовер. Enspire. При этом о стоимости электрического внедорожника Buick Enspire пока не сообщается.
Официальная презентация нового электрического кроссовера Buick Enspire состоится на автосалоне в Пекине в конце текущего месяца. В преддверии дебюта нового электрокара представители компании Buick решили поделиться некоторой информацией.
В качестве силовой установки кроссовера Buick Enspire выступает электрический мотор, производительность которого составляет 550 лошадиных сил. Благодаря такому силовому агрегату новый внедорожник сможет разгоняться до контрольной «сотни» за 4 секунды. Кроссовер оснащён аккумулятором новой разработки, который можно будет зарядить на 80 процентов за 40 минут.
Buick Enspire является новой разработкой американской компании, электрический кроссовер получит хромированные светодиодные фары и широкую переднюю решётку. Задняя и боковые части машины имеют гладкие контуры, а в салоне электрокара установлена большая мультимедийная панель.
Официальная презентация нового электрического кроссовера Buick Enspire состоится на автосалоне в Пекине в конце текущего месяца. В преддверии дебюта нового электрокара представители компании Buick решили поделиться некоторой информацией.
В качестве силовой установки кроссовера Buick Enspire выступает электрический мотор, производительность которого составляет 550 лошадиных сил. Благодаря такому силовому агрегату новый внедорожник сможет разгоняться до контрольной «сотни» за 4 секунды. Кроссовер оснащён аккумулятором новой разработки, который можно будет зарядить на 80 процентов за 40 минут.
Buick Enspire является новой разработкой американской компании, электрический кроссовер получит хромированные светодиодные фары и широкую переднюю решётку. Задняя и боковые части машины имеют гладкие контуры, а в салоне электрокара установлена большая мультимедийная панель.
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Добавил: Алина Сегодня, 09:30