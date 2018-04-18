АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 75.84 USD 61.15
Курс валют на 18.04.2018

Компания Buick презентовала электрический кроссовер Enspire

Американский автоконцерн Buick представил электрический кроссовер. Enspire. При этом о стоимости электрического внедорожника Buick Enspire пока не сообщается.

Компания Buick презентовала электрический кроссовер Enspire


Официальная презентация нового электрического кроссовера Buick Enspire состоится на автосалоне в Пекине в конце текущего месяца. В преддверии дебюта нового электрокара представители компании Buick решили поделиться некоторой информацией.

В качестве силовой установки кроссовера Buick Enspire выступает электрический мотор, производительность которого составляет 550 лошадиных сил. Благодаря такому силовому агрегату новый внедорожник сможет разгоняться до контрольной «сотни» за 4 секунды. Кроссовер оснащён аккумулятором новой разработки, который можно будет зарядить на 80 процентов за 40 минут.

Buick Enspire является новой разработкой американской компании, электрический кроссовер получит хромированные светодиодные фары и широкую переднюю решётку. Задняя и боковые части машины имеют гладкие контуры, а в салоне электрокара установлена большая мультимедийная панель.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 09:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бывшая Антонио Бандераса похорошела рядом с новым
Хейтеры заявили, что у Виктории Романец
Пользователи возмущены попыткой Саши Гозиас
Компания Buick презентовала электрический
Снимок Яны Рудковской и Валерии возмутил
Ученые случайно улучшили разлагающий пластик
София Ротару восхитила своей привлекательностью
Samsung Galaxy S10 не удивит новым дизайном&#8205;
Обновлённый кроссовер SsangYong Tivoli поступил в
Смартфон OnePlus 6 получит корпус с защитой от
Сын Леры Кудрявцевой устроился работать на
В мае стартуют продажи электрического велосипеда
Обнародованы цены на кроссовер Kia Sportage
Антон Гусев удивляется, что в Турции нормальные
Xpeng начала принимать предварительные заказы на
Холли Берри открыла несколько собственных
Российские экологи: Как Монголия загрязняет
Китай разрешит иностранным компаниям производить
Отец Жанны Фриске хочет ограничить Дмитрию
Илья Авербух поиздевался над Ольгой Бузовой и ее
«Русская Кардашьян» в крошечном бикини удивила
Возрожденный Toyota Supra получит двигатель от BMW
Наталья Подольская отправилась с
Эвелина Блёданс едва не потеряла слух из-за
Внешность Ксении Бородиной критикуют уже и ее
Прохор Шаляпин обвинил возлюбленную в измене с
Ольга Рапунцель показала дочку с сердечком на лице
Приёмная дочь Дмитрия Хворостовского скоро
Ученые воссоздали алмазные дожди Нептуна на Земле
В скандале с депутатом из Северной Осетии Ольгу
Просмотреть все новости