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Отец Жанны Фриске хочет ограничить Дмитрию Шепелеву выезд из России‍

Отец покойной певицы Жанны Фриске не перестает предпринимать даже самые отчаянные методы для того, чтобы побольше видеться со своим внуком Платоном. На этот раз Владимир Фриске пошел на крайние меры, несмотря на недавние судебные тяжбы, которые так и не принесли нужного эффекта. Семья покойной певицы настаивает на ограничении права выезда Дмитрия Шепелева за пределы Российской Федерации.

Столь неожиданная просьба уже передана отцом Жанны Фриске в отделение Следственного комитета, где рассматривают подобные заявления. Напомним, совсем недавно Платон отпраздновал свой первый юбилей – 5 лет, однако при всем желании родственников мамы провести столь знаменательную дату в компании своего любимого внука, Дмитрий Шепелев все же ограничил возможность их визита. В свою очередь, отец не смог не порадовать ребенка огромным количеством подарков. Семья Жанны Фриске продолжает бороться за то, чтобы получить доступ к родному внуку, заявляя, что Шепелев рассчитывает вывезти Платона в США или Беларусь.

Отец Жанны Фриске хочет ограничить Дмитрию Шепелеву выезд из России&#8205;


Кроме того, известно, что Дмитрий Шепелев настоял на том, чтобы его ребенок получил фамилию отца, несмотря на то, что данного разрешения со стороны матери не поступало.
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Добавил: maxran Сегодня, 08:30
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