Отец Жанны Фриске хочет ограничить Дмитрию Шепелеву выезд из России‍

Столь неожиданная просьба уже передана отцом Жанны Фриске в отделение Следственного комитета, где рассматривают подобные заявления. Напомним, совсем недавно Платон отпраздновал свой первый юбилей – 5 лет, однако при всем желании родственников мамы провести столь знаменательную дату в компании своего любимого внука, Дмитрий Шепелев все же ограничил возможность их визита. В свою очередь, отец не смог не порадовать ребенка огромным количеством подарков. Семья Жанны Фриске продолжает бороться за то, чтобы получить доступ к родному внуку, заявляя, что Шепелев рассчитывает вывезти Платона в США или Беларусь.Кроме того, известно, что Дмитрий Шепелев настоял на том, чтобы его ребенок получил фамилию отца, несмотря на то, что данного разрешения со стороны матери не поступало.