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Курс валют на 18.04.2018

Илья Авербух поиздевался над Ольгой Бузовой и ее криптовалютой

Илья Авербух заявил, что намерен выпустить собственную криптовалюту — Аверкоины, что будет ответом бузкоинам телеведущей «Дома-2» Ольги Бузовой.

Илья Авербух поиздевался над Ольгой Бузовой и ее криптовалютой

На монетах, по словам звезды фигурного катания, будут выгравированы изображения знаменитых фигуристов, задействованных в его постановках. Алексей Ягудин, Максим Маринин, Татьяна Волосожар, Роман Костомаров, Максим Траньков и многие другие фигуристы специально снялись для этого проекта в костюмах шоу «Ромео и Джульетта», сделанных в средневековом стиле.

Монеты Илья планирует выпустить ограниченным тиражом. Стоимость 1 такого аверкоина составит 10 бузкоинов, а именно 1 USD или порядка 62 руб. Аверкоины поступят в продажу уже 10 июля в день открытия очередного сезона ледового шоу «Ромео и Джульетта» в Сочи.

«Мне кажется, что создание собственных блокчейн платформ и криптовалют медийными персонажами — не более чем эффектный информационный повод, который призван привлечь внимание пользователей Интернета, — сообщил Илья Авербух.

Он также добавил, что своей акцией хочет обратить внимание людей на существование реального, а не виртуального мира, а также отметить тот факт, что в истории остается только то, что действительно обладает художественной ценностю.

Напоминаем, что первой «хайпанула» на этой теме Ольга Бузова. «Я создаю империю», — заявила теледива на своей дебютной официальной пресс-конференции. где поделилась, что открывает международную блокчейн платформу «BUZAR». Благодаря ее криптовалюте станет возможынм найти работу, приобрести билеты на концерты, снять жилье, покупать товары и услуги.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:28
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