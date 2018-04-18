«Русская Кардашьян» в крошечном бикини удивила поклонников‍

Российская красавица опубликовала новую фотографию на своей странице в соцсети, тем самым показав прекрасный пляж на фоне одного из дорогих отелей, расположенных в США. Девушка уже долгое время прибегает к выбору более ярких оттенков для своих купальников, тогда как и в данном случае был подобран откровенный оранжевый наряд. Как ни странно, большинство подписчиков популярной модели не смогли обойти стороной и не оставить комплимент под снимком, будучи приятно удивленными от того, насколько красива российская красавица.Но даже при столь трепетном отношении к внешности и фигуре Анастасии Квитко, ряд поклонников все же посоветовали девушке хоть иногда публиковать более «экзотические» снимки, на которых бы модель была более одетой. Но даже подобные высказывания совершенно не огорчают модель, которая не перестает радовать фанатов очередными откровенными снимками.