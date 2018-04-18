Ученые случайно улучшили разлагающий пластик фермент
Британскими исследователями решена глобальная проблема, связанная с ежегодным загрязнением нашей планеты отходами из пластика. Как заявили специалисты для мировой общественности, найдено решение по утилизации пластика, путем использования специально созданных мутантов, которые могут питаться изделиями из данного материала.
Конкретно указывается на использование созданного мутантного фермента, способного к полной утилизации пластиковых бутылок. Подробные результаты исследований опубликованы на страницах научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences. Отмечается, что фермент создан совершенно случайно, в ходе работы команды под руководством профессора Джона МакГиханома Университета Портсмута, когда специалисты подделывали бактерию, недавно обнаруженную на территории свалок в Японии.
Результаты опытов показали, что в течение нескольких дней мутантный фермент запускает процессы разрушения пластика. Как рассказал Джон МакГихан, в лаборатории просто был улучшен фермент, ставший для современной науки настоящей находкой. Возможности мутантов позволят спасти от загрязнения пластиком всю планету.
Конкретно указывается на использование созданного мутантного фермента, способного к полной утилизации пластиковых бутылок. Подробные результаты исследований опубликованы на страницах научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences. Отмечается, что фермент создан совершенно случайно, в ходе работы команды под руководством профессора Джона МакГиханома Университета Портсмута, когда специалисты подделывали бактерию, недавно обнаруженную на территории свалок в Японии.
Результаты опытов показали, что в течение нескольких дней мутантный фермент запускает процессы разрушения пластика. Как рассказал Джон МакГихан, в лаборатории просто был улучшен фермент, ставший для современной науки настоящей находкой. Возможности мутантов позволят спасти от загрязнения пластиком всю планету.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:15