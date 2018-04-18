АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 75.84 USD 61.15
Курс валют на 18.04.2018

Ученые случайно улучшили разлагающий пластик фермент

Британскими исследователями решена глобальная проблема, связанная с ежегодным загрязнением нашей планеты отходами из пластика. Как заявили специалисты для мировой общественности, найдено решение по утилизации пластика, путем использования специально созданных мутантов, которые могут питаться изделиями из данного материала.

Конкретно указывается на использование созданного мутантного фермента, способного к полной утилизации пластиковых бутылок. Подробные результаты исследований опубликованы на страницах научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences. Отмечается, что фермент создан совершенно случайно, в ходе работы команды под руководством профессора Джона МакГиханома Университета Портсмута, когда специалисты подделывали бактерию, недавно обнаруженную на территории свалок в Японии.

Ученые случайно улучшили разлагающий пластик фермент


Результаты опытов показали, что в течение нескольких дней мутантный фермент запускает процессы разрушения пластика. Как рассказал Джон МакГихан, в лаборатории просто был улучшен фермент, ставший для современной науки настоящей находкой. Возможности мутантов позволят спасти от загрязнения пластиком всю планету.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бывшая Антонио Бандераса похорошела рядом с новым
Хейтеры заявили, что у Виктории Романец
Пользователи возмущены попыткой Саши Гозиас
Компания Buick презентовала электрический
Снимок Яны Рудковской и Валерии возмутил
Ученые случайно улучшили разлагающий пластик
София Ротару восхитила своей привлекательностью
Samsung Galaxy S10 не удивит новым дизайном&#8205;
Обновлённый кроссовер SsangYong Tivoli поступил в
Смартфон OnePlus 6 получит корпус с защитой от
Сын Леры Кудрявцевой устроился работать на
В мае стартуют продажи электрического велосипеда
Обнародованы цены на кроссовер Kia Sportage
Антон Гусев удивляется, что в Турции нормальные
Xpeng начала принимать предварительные заказы на
Холли Берри открыла несколько собственных
Российские экологи: Как Монголия загрязняет
Китай разрешит иностранным компаниям производить
Отец Жанны Фриске хочет ограничить Дмитрию
Илья Авербух поиздевался над Ольгой Бузовой и ее
«Русская Кардашьян» в крошечном бикини удивила
Возрожденный Toyota Supra получит двигатель от BMW
Наталья Подольская отправилась с
Эвелина Блёданс едва не потеряла слух из-за
Внешность Ксении Бородиной критикуют уже и ее
Прохор Шаляпин обвинил возлюбленную в измене с
Ольга Рапунцель показала дочку с сердечком на лице
Приёмная дочь Дмитрия Хворостовского скоро
Ученые воссоздали алмазные дожди Нептуна на Земле
В скандале с депутатом из Северной Осетии Ольгу
Просмотреть все новости