Ученые случайно улучшили разлагающий пластик фермент

Конкретно указывается на использование созданного мутантного фермента, способного к полной утилизации пластиковых бутылок. Подробные результаты исследований опубликованы на страницах научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences. Отмечается, что фермент создан совершенно случайно, в ходе работы команды под руководством профессора Джона МакГиханома Университета Портсмута, когда специалисты подделывали бактерию, недавно обнаруженную на территории свалок в Японии.Результаты опытов показали, что в течение нескольких дней мутантный фермент запускает процессы разрушения пластика. Как рассказал Джон МакГихан, в лаборатории просто был улучшен фермент, ставший для современной науки настоящей находкой. Возможности мутантов позволят спасти от загрязнения пластиком всю планету.