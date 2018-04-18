Обновлённый кроссовер SsangYong Tivoli поступил в продажу в Европе
Компания SsangYong Приступает к реализациям на британском рыке обновлённого кроссовера Tivoli. Первая партия автомобилей в количестве 60 штук уже доступны для покупки по цене от 17 495 до 18 745 фунтов стерлингов.
От предыдущей версии новый кроссовер Tivoli Ultimate отличается переработанными бамперами, двухцветной окраской кузова и противотуманными фарами на светодиодах. В салоне автомобиля появилось рулевое колесо с подогревом, водительское кресло с электрорегулировкой, 7 подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, система удержания полосы движения и система предотвращения фронтальных столкновений.
Под капотом обновлённого автомобиля установлен бензиновый двигатель объёмом 1,6 литра мощностью 128 лошадиных сил, работающий на пару с «механикой» или «автоматом». Также в моторной гамме кроссовера имеется турбодизельный агрегат ёмкостью 1,6 литра производительностью 115 лошадиных сил, комплектующийся системой полного привода.
Дореформенная версия кроссовера Tivoli доступна на российском рынке с бензиновым силовым агрегатом и переднеприводной системой по цене от 999 000 рублей
От предыдущей версии новый кроссовер Tivoli Ultimate отличается переработанными бамперами, двухцветной окраской кузова и противотуманными фарами на светодиодах. В салоне автомобиля появилось рулевое колесо с подогревом, водительское кресло с электрорегулировкой, 7 подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, система удержания полосы движения и система предотвращения фронтальных столкновений.
Под капотом обновлённого автомобиля установлен бензиновый двигатель объёмом 1,6 литра мощностью 128 лошадиных сил, работающий на пару с «механикой» или «автоматом». Также в моторной гамме кроссовера имеется турбодизельный агрегат ёмкостью 1,6 литра производительностью 115 лошадиных сил, комплектующийся системой полного привода.
Дореформенная версия кроссовера Tivoli доступна на российском рынке с бензиновым силовым агрегатом и переднеприводной системой по цене от 999 000 рублей
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Добавил: Алина Сегодня, 09:00