Обновлённый кроссовер SsangYong Tivoli поступил в продажу в Европе

От предыдущей версии новый кроссовер Tivoli Ultimate отличается переработанными бамперами, двухцветной окраской кузова и противотуманными фарами на светодиодах. В салоне автомобиля появилось рулевое колесо с подогревом, водительское кресло с электрорегулировкой, 7 подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, система удержания полосы движения и система предотвращения фронтальных столкновений.Под капотом обновлённого автомобиля установлен бензиновый двигатель объёмом 1,6 литра мощностью 128 лошадиных сил, работающий на пару с «механикой» или «автоматом». Также в моторной гамме кроссовера имеется турбодизельный агрегат ёмкостью 1,6 литра производительностью 115 лошадиных сил, комплектующийся системой полного привода.Дореформенная версия кроссовера Tivoli доступна на российском рынке с бензиновым силовым агрегатом и переднеприводной системой по цене от 999 000 рублей