Внешность Ксении Бородиной критикуют уже и ее фанаты

По мнению хейтеров, 35-летняя знаменитость слишком увлеклась коррекцией губ, а также гримасами «а-ля утиные истории», которые совсем не приличествуют ее возрасту.Примечательно, что критика в адрес Бородиной всегда достигает цели, и телеведущая слишком активно на нее реагирует.В этот раз Ксения сокрушалась, что в нашей стране нет наказания за «грязный язык» и ей очень стыдно было читать негативные комментарии в свой адрес.Пользователи считают, что Ксения Бородина сама притягивает к себе негатив, причем не только к себе, но и к остальным членам семьи, включая детей.