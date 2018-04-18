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Внешность Ксении Бородиной критикуют уже и ее фанаты

В одной из тематических групп в Instagram пользователи раскритиковали внешность ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной.

По мнению хейтеров, 35-летняя знаменитость слишком увлеклась коррекцией губ, а также гримасами «а-ля утиные истории», которые совсем не приличествуют ее возрасту.

Внешность Ксении Бородиной критикуют уже и ее фанаты

Примечательно, что критика в адрес Бородиной всегда достигает цели, и телеведущая слишком активно на нее реагирует.

Внешность Ксении Бородиной критикуют уже и ее фанаты

В этот раз Ксения сокрушалась, что в нашей стране нет наказания за «грязный язык» и ей очень стыдно было читать негативные комментарии в свой адрес.

Внешность Ксении Бородиной критикуют уже и ее фанаты

Пользователи считают, что Ксения Бородина сама притягивает к себе негатив, причем не только к себе, но и к остальным членам семьи, включая детей.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:33
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