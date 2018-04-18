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Обнародованы цены на кроссовер Kia Sportage нового поколения

Накануне были обнародованы цены на новую генерацию кроссовера Kia Sportage. У китайских дилеров уже появились товарные автомобили по цене от 119 900 до 139 900 юаней.

Обнародованы цены на кроссовер Kia Sportage нового поколения


Новый кроссовер Kia Sportage обзавёлся массивной решёткой радиатора, переработанной оптикой, внедорожным обвесом из неокрашенного пластика, двумя «фальшивыми» выхлопными трубами и накладками на колёсных арках, а также на бамперах появились серебристые вставки.

В подкапотном пространстве китайского паркетника Kia Sportage установлен бензиновый двигатель ёмкостью 2,0 литра, который выдаёт 161 «лошадь». Работает агрегат в тандеме с автоматической трансмиссией на 6 ступеней, а также комплектуется передним приводом.

В оснащение нового автомобиля входят 6 подушек безопасности, система стабилизации, подогрев всех сидений, адаптивный круиз-контроль и другие функции.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 08:45
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