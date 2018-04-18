Обнародованы цены на кроссовер Kia Sportage нового поколения

Новый кроссовер Kia Sportage обзавёлся массивной решёткой радиатора, переработанной оптикой, внедорожным обвесом из неокрашенного пластика, двумя «фальшивыми» выхлопными трубами и накладками на колёсных арках, а также на бамперах появились серебристые вставки.В подкапотном пространстве китайского паркетника Kia Sportage установлен бензиновый двигатель ёмкостью 2,0 литра, который выдаёт 161 «лошадь». Работает агрегат в тандеме с автоматической трансмиссией на 6 ступеней, а также комплектуется передним приводом.В оснащение нового автомобиля входят 6 подушек безопасности, система стабилизации, подогрев всех сидений, адаптивный круиз-контроль и другие функции.