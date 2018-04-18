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Китай разрешит иностранным компаниям производить в стране автомобили и самолеты

Китайская национальная комиссия по развитию и реформам накануне заявила о снятии ограничений для иностранных компаний на участие в производственных процессах при создании самолётов, судов и автомобилей.

Китай разрешит иностранным компаниям производить в стране автомобили и самолеты


В законодательство КНР были внесены поправки, согласно которым в этом году снимаются ограничения на организационные процессы по производству электрического легкового транспорта. Иностранные компании, начиная с 2020 года, смогут в Китае выпускать самостоятельно грузовые автомобили и пассажирские автобусы, а с 2022 года будут сняты ограничения на производство в стране других транспортных средств. Также новыми поправками предусмотрено снятие ограничений для зарубежных компаний в ближайшем будущем на производство в Китае летательных аппаратов.

Стоит напомнить, что действующее законодательство в Китае предусматривает для иностранных компаний, желающих открыть на территории страны предприятие, обязывает открывать заводы совместно с китайскими фирмами. Данные ограничения были введены в 1994 году в связи с тем, чтобы активизировать развивающийся процесс китайской автомобильной отрасли.
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Добавил: Алина Сегодня, 08:30
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