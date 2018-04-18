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Возрожденный Toyota Supra получит двигатель от BMW

Накануне в сеть выложили новую информацию об автомобиле Toyota Supra 2019 модельного года. О некоторых особенностях пятого поколения Toyota Supra рассказал вице-президент по разработкам и исследованиям компании Toyota.

Возрожденный Toyota Supra получит двигатель от BMW


В основном новое купе Toyota Supra разрабатывается в Японии, а также незначительный вклад вносит европейская команда бренда R & D. По словам разработчиков, новая Toyota Supra выйдет и в «заряженной» версии.

Новое спортивное купе будет построено на одной платформе с BMW Z4, но с иным дизайном экстерьера и интерьера. При этом Toyota Supra будет комплектоваться двигателем BMW, подробности о котором пока не разглашаются. Как оказалось, слухи о гибридном силовом агрегате для нового купе, не подтвердились разработчиками.

Относительно стоимости нового купе Toyota Supra, производители отметили, что новинка будет стоить дороже модели GT 86, которая на рынке Соединённых Штатов доступна от 26 255 долларов. Пятое поколение Toyota Supra будет ориентировано на производительность, а это отразится и на стоимости автомобиля.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 08:15
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