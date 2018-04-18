Наталья Подольская отправилась с сестрой-двойняшкой в Венецию

Впервые после рождения сына Артёмия Наталья Подольская поехала в отпуск не с мужем и сыном, а с сестрой-двойняшкой Юлианой. Певица решила, что подготовка к 50-летию мужа отняла много сил и решила отдохнуть от семейной жизни.Все события сёстры фиксируют на фото и видео, тут же публикуя отчёт в Instagram. Первые снимки были сделаны ещё в самолёте. Далее, после прогулки по городу и кормления на площади голубей, которых Подольская назвала "наглыми птицами", девушки направились на встречу винно-гастрономическому приключению на вилле Микеланджело. На фото видно, что Наталья и Юлиана находятся в прекрасном настроении, а подписчики пожелали им хорошего отдыха и весело провести время.