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Наталья Подольская отправилась с сестрой-двойняшкой в Венецию

Наталья Подольская после юбилея Владимира Преснякова отправилась с сестрой-двойняшкой на отдых в Венецию.

Наталья Подольская отправилась с сестрой-двойняшкой в Венецию


Впервые после рождения сына Артёмия Наталья Подольская поехала в отпуск не с мужем и сыном, а с сестрой-двойняшкой Юлианой. Певица решила, что подготовка к 50-летию мужа отняла много сил и решила отдохнуть от семейной жизни.

Наталья Подольская отправилась с сестрой-двойняшкой в Венецию


Все события сёстры фиксируют на фото и видео, тут же публикуя отчёт в Instagram. Первые снимки были сделаны ещё в самолёте. Далее, после прогулки по городу и кормления на площади голубей, которых Подольская назвала "наглыми птицами", девушки направились на встречу винно-гастрономическому приключению на вилле Микеланджело. На фото видно, что Наталья и Юлиана находятся в прекрасном настроении, а подписчики пожелали им хорошего отдыха и весело провести время.
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dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Инна Сегодня, 08:00
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