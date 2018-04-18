Эвелина Блёданс едва не потеряла слух из-за серьёзной болезни
Эвелина Блёданс рассказала в Instagram как своевременное обращение к врачу спасло ей слух.
Некоторое время назад Эвелина Блёданс почувствовала недомогание, но продолжала работать. Многие артисты предпочитают переносить болезни на ногах, не желая отменять концерты и терять заработок. Не стала исключение и Эвелина Блёданс, решив, что сможет обойтись без врачебной помощи. В итоге у неё начались осложнения и ведущая чуть не лишилась слуха.
Однако Блёдан всё же решилась обратиться к медикам и начать серьёзное лечение. Артистка опубликовала пост в Instagram, в котором откровенно рассказала о перелётах по 6 часов в одну и другую сторону, о необходимости вести мероприятия и всем улыбаться, но при этом вообще не понимать, как удаётся держаться на ногах.
Некоторое время назад Эвелина Блёданс почувствовала недомогание, но продолжала работать. Многие артисты предпочитают переносить болезни на ногах, не желая отменять концерты и терять заработок. Не стала исключение и Эвелина Блёданс, решив, что сможет обойтись без врачебной помощи. В итоге у неё начались осложнения и ведущая чуть не лишилась слуха.
Однако Блёдан всё же решилась обратиться к медикам и начать серьёзное лечение. Артистка опубликовала пост в Instagram, в котором откровенно рассказала о перелётах по 6 часов в одну и другую сторону, о необходимости вести мероприятия и всем улыбаться, но при этом вообще не понимать, как удаётся держаться на ногах.
Хорошо, что всё-таки приняла решение сегодня между самолетом и съемкой заехать к врачу, а то могла и слух потерять, а еще заставила себя поспать днём и пить очень много жидкости, а теперь еще и антибиотик, с которым я вообще по-жизни не дружу. Привыкла силой самоубеждения лечиться, но в этот раз не получилось!