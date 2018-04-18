Эвелина Блёданс едва не потеряла слух из-за серьёзной болезни

Хорошо, что всё-таки приняла решение сегодня между самолетом и съемкой заехать к врачу, а то могла и слух потерять, а еще заставила себя поспать днём и пить очень много жидкости, а теперь еще и антибиотик, с которым я вообще по-жизни не дружу. Привыкла силой самоубеждения лечиться, но в этот раз не получилось!



Некоторое время назад Эвелина Блёданс почувствовала недомогание, но продолжала работать. Многие артисты предпочитают переносить болезни на ногах, не желая отменять концерты и терять заработок. Не стала исключение и Эвелина Блёданс, решив, что сможет обойтись без врачебной помощи. В итоге у неё начались осложнения и ведущая чуть не лишилась слуха.Однако Блёдан всё же решилась обратиться к медикам и начать серьёзное лечение. Артистка опубликовала пост в Instagram, в котором откровенно рассказала о перелётах по 6 часов в одну и другую сторону, о необходимости вести мероприятия и всем улыбаться, но при этом вообще не понимать, как удаётся держаться на ногах.