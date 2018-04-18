Прохор Шаляпин обвинил возлюбленную в измене с фитнес-тренером

У меня может быть по пять женщин в день, у меня очень большой список желающих. Но к этой женщине я испытывал чувства. Она испортила мне малину внутри. Меня утешали.

Сейчас Прохор Шаляпин встретился с Татьяной Гудзевой на Первом канале в шоу "На самом деле". Певец стремится доказать факт измены своей невесты с фитнес-тренером. Для этого Шаляпин нанял детектива, чтобы тот сфотографировал их свидание. В результате все трое стали гостями у Дмитрия Шепелева, где блондинка пыталась доказать Шаляпину свою верность. Тренер Сергей Бойцов также утверждает, что между ним и Татьяной ничего не было.В ходе передачи, кроме выяснения верности Прохору Шаляпину Татьяны Гуздевой, эксперт Роман Устюжанин вывел на чистую воду самого Прохора. На вопрос Устюжанина: "Был ли он верен своей невесте?", Шаляпин замялся и ответил:Детектор лжи безошибочно определил, что Прохор Шаляпин изменял Татьяне Гуздевой.