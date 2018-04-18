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Прохор Шаляпин обвинил возлюбленную в измене с фитнес-тренером

Прохор Шаляпин нанял частного детектива, чтобы доказать факт встречи своей невесты Татьяны Гудзевой с фитнес-тренером.

Сейчас Прохор Шаляпин встретился с Татьяной Гудзевой на Первом канале в шоу "На самом деле". Певец стремится доказать факт измены своей невесты с фитнес-тренером. Для этого Шаляпин нанял детектива, чтобы тот сфотографировал их свидание. В результате все трое стали гостями у Дмитрия Шепелева, где блондинка пыталась доказать Шаляпину свою верность. Тренер Сергей Бойцов также утверждает, что между ним и Татьяной ничего не было.

Прохор Шаляпин обвинил возлюбленную в измене с фитнес-тренером


В ходе передачи, кроме выяснения верности Прохору Шаляпину Татьяны Гуздевой, эксперт Роман Устюжанин вывел на чистую воду самого Прохора. На вопрос Устюжанина: "Был ли он верен своей невесте?", Шаляпин замялся и ответил:

У меня может быть по пять женщин в день, у меня очень большой список желающих. Но к этой женщине я испытывал чувства. Она испортила мне малину внутри. Меня утешали.


Прохор Шаляпин обвинил возлюбленную в измене с фитнес-тренером


Детектор лжи безошибочно определил, что Прохор Шаляпин изменял Татьяне Гуздевой.
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dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Инна Сегодня, 07:30
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