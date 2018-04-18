Приёмная дочь Дмитрия Хворостовского скоро впервые станет мамой

Мария Хворостовская сообщила о своей беременности в социальных сетях. Фото с заметно округлившимся животом вызвало бурное обсуждение и поздравления от подписчиков будущей мамы.35-летняя приёмная дочь Дмитрия Хворостовского впервые готовится стать мамой. Предположительно отцом ребёнка стал фотограф португальского происхождения Фелипе Меггиоларо Маркс. Пара давно проживает в Лондоне и после вечеринки baby showe Мария благодарила за внимание подруг-англичанок - Элли, Линдси, Анне Бэрри.Родной отец Марии Хворостовской – музыкант Анатолий Иванов живёт в Абакане, и Мария время от времени с ним видится. Мать - балерина Светлана Иванова умерла в 2015 году от менингита. Светлана была первой женой Дмитрия Хворостовского, который удочерил Марию - дочь Светланы от первого брака.