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Приёмная дочь Дмитрия Хворостовского скоро впервые станет мамой

Ожидание первого пополнения в семействе приёмная дочь Дмитрия Хворостовского отметила вечеринкой.

Мария Хворостовская сообщила о своей беременности в социальных сетях. Фото с заметно округлившимся животом вызвало бурное обсуждение и поздравления от подписчиков будущей мамы.

Приёмная дочь Дмитрия Хворостовского скоро впервые станет мамой


35-летняя приёмная дочь Дмитрия Хворостовского впервые готовится стать мамой. Предположительно отцом ребёнка стал фотограф португальского происхождения Фелипе Меггиоларо Маркс. Пара давно проживает в Лондоне и после вечеринки baby showe Мария благодарила за внимание подруг-англичанок - Элли, Линдси, Анне Бэрри.

Родной отец Марии Хворостовской – музыкант Анатолий Иванов живёт в Абакане, и Мария время от времени с ним видится. Мать - балерина Светлана Иванова умерла в 2015 году от менингита. Светлана была первой женой Дмитрия Хворостовского, который удочерил Марию - дочь Светланы от первого брака.
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dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Инна Сегодня, 07:15
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