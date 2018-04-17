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Актриса Елена Захарова стала похожа на Людмилу Гурченко на новых фото

Несмотря на то, что Елена Захарова еще несколько месяцев назад стала мамой, на своей странице в социальной сети она уже поделилась кадрами с очередного рабочего дня. Некоторые поклонники не сразу узнали актрису, предположив, что на фотографии запечатлена Людмила Гурченко.

Даже несмотря на то, что Елена Захарова ранее никогда не рожала, ей удалось достаточно быстро вернуть прежнюю привлекательную форму и снова заниматься любимым делом. На опубликованном кадре девушка позирует в золотистом наряде, который по достоинству оценили многочисленные поклонники. В качестве комментария к фотографии Елена Захарова пожелала всем своим подписчикам сладких грех. Буквально за один день данный снимок заработал более пяти тысяч лайков, и сотни комплиментов и положительных отзывов со стороны поклонников, подписанных на ее страницу.

Актриса Елена Захарова стала похожа на Людмилу Гурченко на новых фото


Поклонники крайне удивлены тому, что на данной фотографии девушка столь сильно похожа на легендарную советскую актрису. Не исключено, что после подобного сходства подписчики попробуют добиться того, чтобы Елена Захарова в дальнейшем повторила подобные образы, показав себя с новой стороны.
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Общество / Культура
Добавил: maxran Сегодня, 22:21
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