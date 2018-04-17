Раскрыта предсвадебная диета невесты принца Гарри Меган Маркл

Однако и без диеты девушка не перестает удивлять своим привлекательным видом. Ни для кого не секрет, что Маркл усердно занимается пилатесом, благодаря чему ее фигура радует многочисленных поклонников по всему миру. Кроме того, Меган Маркл проводит не малое количество времени на беговой дорожке, выполнять упражнения для рук и ног, а также посещает сауну. В качестве одного из правил диеты, которая остается актуальной перед свадебной церемонией, является отсутствие алкоголя даже в самых минимальных дозах.Также известно, что после церемония бракосочетания, которая пройдет в часовне Святого Георгия в середине мая, молодожены намерены улететь в Намибию. Несмотря на то, что пара могла выбрать и более привлекательные направления для проведения медового месяца, однако именно там их отдых наверняка будет спокойным и без постороннего внимания со стороны общественности и прессы.