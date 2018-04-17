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Раскрыта предсвадебная диета невесты принца Гарри Меган Маркл

В Великобритании в настоящее время завершаются последние этапы подготовки к столь важному событию, как свадьба принца Гарри. Стало известно, что перед столь важной церемонией избранница Меган Маркл продолжает следовать уникальной диете, которая нацелена на то, чтобы представить в самом лучшем виде.

Однако и без диеты девушка не перестает удивлять своим привлекательным видом. Ни для кого не секрет, что Маркл усердно занимается пилатесом, благодаря чему ее фигура радует многочисленных поклонников по всему миру. Кроме того, Меган Маркл проводит не малое количество времени на беговой дорожке, выполнять упражнения для рук и ног, а также посещает сауну. В качестве одного из правил диеты, которая остается актуальной перед свадебной церемонией, является отсутствие алкоголя даже в самых минимальных дозах.

Раскрыта предсвадебная диета невесты принца Гарри Меган Маркл


Также известно, что после церемония бракосочетания, которая пройдет в часовне Святого Георгия в середине мая, молодожены намерены улететь в Намибию. Несмотря на то, что пара могла выбрать и более привлекательные направления для проведения медового месяца, однако именно там их отдых наверняка будет спокойным и без постороннего внимания со стороны общественности и прессы.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: maxran Сегодня, 22:02
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