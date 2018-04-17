Бывший менеджер Мэрайи Кэри обвинила ее в сексуальных домогательствах

Несмотря на то, что подобные скандалы зачастую происходят между представителями противоположного пола, однако бывшая продюсер популярной исполнительницы не смогла сдержать те эмоции и переживания, которые до сих пор ее мучают. Некоторое время назад Мэрайя Кэри уже высказывалась по поводу некоторых проблем с ориентацией, тем самым не скрывая, что ей приходилось оказываться в неприятных ситуациях на фоне данного сексуального сбоя. Общественность и поклонники певицы крайне удивлены выявленным версиям, до сих пор не веря в то, что милая исполнительница могла вести себя в таком виде.Даже в тех случаях, когда певице приходилось заниматься серьезными переговорами и встречами, она все же пыталась привлечь своего продюсера к сексуальной связи. Однако данные сведения до сих пор не подтверждены самой Кэри, а потому говорить об их точной достоверности пока слишком рано.