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Бывший менеджер Мэрайи Кэри обвинила ее в сексуальных домогательствах

Экс-продюсер Мэрайи Кэри Стелла Столпер неожиданно для всех выступила с обвинениями в адрес популярной исполнительницы, озвучив, что та пыталась ее сексуально домогаться. Несмотря на исключительно деловые отношения, якобы, Кэри пыталась перейти со своим продюсером на более близкий уровень связи.

Несмотря на то, что подобные скандалы зачастую происходят между представителями противоположного пола, однако бывшая продюсер популярной исполнительницы не смогла сдержать те эмоции и переживания, которые до сих пор ее мучают. Некоторое время назад Мэрайя Кэри уже высказывалась по поводу некоторых проблем с ориентацией, тем самым не скрывая, что ей приходилось оказываться в неприятных ситуациях на фоне данного сексуального сбоя. Общественность и поклонники певицы крайне удивлены выявленным версиям, до сих пор не веря в то, что милая исполнительница могла вести себя в таком виде.

Бывший менеджер Мэрайи Кэри обвинила ее в сексуальных домогательствах


Даже в тех случаях, когда певице приходилось заниматься серьезными переговорами и встречами, она все же пыталась привлечь своего продюсера к сексуальной связи. Однако данные сведения до сих пор не подтверждены самой Кэри, а потому говорить об их точной достоверности пока слишком рано.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: maxran Сегодня, 21:56
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