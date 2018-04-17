Ученые: К цифровым останкам умершего следует относиться с таким же уважением, как к физическим

Интернет-деятельность, обычно называемая цифровыми остатками, живет долго после смерти человека в реальности. В последние годы, когда такие фирмы, как Facebook и экспериментальные стартапы, пытались монетизировать этот контент, позволяя людям общаться с мертвыми в Интернете, границы вокруг приемлемой активности загробной жизни и эксплуатации горя, становятся все более размытыми.На сегодняшний день предпринимаются небольшие усилия для создания рамок, обеспечивающих этическое использование цифровых остатков в коммерческих целях. Однако новые исследования из Оксфордского интернет-института (OII) показывают, что руководящие принципы, используемые для управления человеческими останками на археологических выставках, могут быть использованы в качестве основы для регулирования растущей отрасли, дабы сделать коммерческое использование цифровых продуктов более этическими.Исследование проводилось профессором Лучиано Флориди, профессором философии и этики информации и директором Лаборатории цифровой этики, а Карл Охман, докторант-исследователь в OII, сообщает, что онлайн-остатки следует рассматривать в так же, как и физическое тело человека, и относиться с осторожностью и уважением, а не манипулировать коммерческой выгодой.Карл Охман прокомментировал: «Подобно цифровым останкам, археологическим и медицинским экспонатам, таким как кости и органические части тела, отображаются как живые, потребляемые, так и трудно выделяемые конкретному владельцу. Поскольку экспонаты становятся все более цифровыми и становятся доступными в Интернете, этические проблемы в этой области, похоже, все больше сливаются с этикой цифровой индустрии загробной жизни».