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Ученые: К цифровым останкам умершего следует относиться с таким же уважением, как к физическим

От живых потоковых похорон до онлайн-мемориальных страниц и даже чат-ботов, использующих следы социальных медиа людей, чтобы выступать в качестве онлайн-призраков, цифровая индустрия загробной жизни (DAI) стала крупным бизнесом.

Ученые: К цифровым останкам умершего следует относиться с таким же уважением, как к физическим


Интернет-деятельность, обычно называемая цифровыми остатками, живет долго после смерти человека в реальности. В последние годы, когда такие фирмы, как Facebook и экспериментальные стартапы, пытались монетизировать этот контент, позволяя людям общаться с мертвыми в Интернете, границы вокруг приемлемой активности загробной жизни и эксплуатации горя, становятся все более размытыми.

На сегодняшний день предпринимаются небольшие усилия для создания рамок, обеспечивающих этическое использование цифровых остатков в коммерческих целях. Однако новые исследования из Оксфордского интернет-института (OII) показывают, что руководящие принципы, используемые для управления человеческими останками на археологических выставках, могут быть использованы в качестве основы для регулирования растущей отрасли, дабы сделать коммерческое использование цифровых продуктов более этическими.

Исследование проводилось профессором Лучиано Флориди, профессором философии и этики информации и директором Лаборатории цифровой этики, а Карл Охман, докторант-исследователь в OII, сообщает, что онлайн-остатки следует рассматривать в так же, как и физическое тело человека, и относиться с осторожностью и уважением, а не манипулировать коммерческой выгодой.

Карл Охман прокомментировал: «Подобно цифровым останкам, археологическим и медицинским экспонатам, таким как кости и органические части тела, отображаются как живые, потребляемые, так и трудно выделяемые конкретному владельцу. Поскольку экспонаты становятся все более цифровыми и становятся доступными в Интернете, этические проблемы в этой области, похоже, все больше сливаются с этикой цифровой индустрии загробной жизни».
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 21:51
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