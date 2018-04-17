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Huawei P20 и P20 Pro бьют рекорды продаж‍

Руководство китайской компании Huawei объявило, что спустя несколько часов с момента начала приема предварительных заказов на новинки P20 и P20 Pro, уже стало известно, что гаджеты бьют рекорды по спросу. Примечательно, за десять секунд с момента старта приема заказов уже было порядка 15 миллионов долларов доходов.

Многие аналитики уже сейчас дают оценку данному событию, тем самым констатируя, что прошлый аналогичный период не смог оправдать ожидания китайской компании, тогда как устройство получило довольно относительные успехи по количеству проданных единиц техники. Нынешние успехи вполне могут быть связаны с тем, что производитель уделил достаточное внимание вопросу рекламы и продвижения своей техники, сделав все возможное, чтобы о новинках смартфонов узнали максимальное количество потенциальных клиентов.

Huawei P20 и P20 Pro бьют рекорды продаж&#8205;


Некоторые эксперты уже на стадии приема предварительных заказов озвучивают версии, что новинки флагманов позволят китайскому бренду существенно нарастить объемы прибыли в текущем году, повысив интерес покупателей не только в Китае, но и в остальных крупных странах мира. В числе основных преимуществ смартфонов P20 и P20 Pro является то, что их оснастили топовыми параметрами при адекватной стоимости гаджетов.
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Технологии
Добавил: maxran Сегодня, 21:48
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