Многопрофильное исследование дает новое представление о Французской революции

Исследователи, в том числе профессор Университета Индианы, докторант и магистрант, использовали методы добычи данных, чтобы расчесывать транскрипты из 40 000 выступлений с двухлетнего срока пребывания в Учредительном собрании Национального парламента, первого парламента революции.Приняв аналитические инструменты для отслеживания моделей употребления слов, они обнаружили, что принципы, идеалы и цели Французской революции возникли и развивались в речах и дебатах Ассамблеи. Они также обнаружили, что некоторые из наиболее влиятельных работ проходили за кулисами в комитетах.Французская революция была одной из самых важных политических трансформаций в истории. Она свергла монархию, создала республику и вдохновила мир. Но историки и политологи давно обсуждали, создавали ли события революции свои идеалы, или идеалы формировали революцию. Анализируя шаблоны слов из Цифрового архива Французской революции, чтобы определить, насколько они были рождены и были ли они сохранены или исчезли, исследователи предоставили доказательства, что дебаты породили идеалы и принципы революции.Ученые обнаружили, что члены собрания в политических левых использовали новые типы разговорной речи, некоторые из которых были захвачены и получили влияние, в то время как более консервативные члены использовали привычные сочетания слов для задержки изменений. Более харизматичные члены делали свое дело по-новому и были более эффективными в принятии своих предложений. Но на полпути через собрание комитеты получили новые полномочия по предложению и распоряжению законодательством, и это изменение оказалось значительным.