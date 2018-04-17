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Киркоров показал в православном монастыре запрещенную символику‍

Король отечественной поп-эстрады Филипп Киркоров поделился с многочисленными поклонниками впечатлениями от того, как посетил монастырь в Тихвине. Исполнитель высказал пожелание в дальнейшем вернуться в это место чтобы снова насладиться духовным обогащением.

Несмотря на то, что большинство подписчиков Филиппа Киркорова высоко оценили его визит в монастырь, однако более внимательные поклонники смогли обнаружить некоторое несоответствие. Нахождение в православном храме никаким образом не смогло сочетаться с масонским знаком, который был отображен на куртке поп-короля российской эстрады. Ряд подписчиков резко негативно отреагировали на подобное действие, тем самым пожелав ему в дальнейшем быть более внимательным.

Киркоров показал в православном монастыре запрещенную символику&#8205;


Примечательно, в адрес Филиппа Киркорова достаточно часто публикуются различные критические комментарии, однако его совершенно не беспокоят капризы отдельных пользователей. Преданные фанаты готовы принимать своего кумира даже со столь незначительными нюансами. Вполне возможно, что в дальнейшем при посещении православного храма подобных ситуаций не возникнет.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: maxran Сегодня, 21:36
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