Охранник Эда Ширана поразил поклонников певца нелепыми и комичными снимками
Охранник известного исполнителя Эда Ширана не перестает удивлять довольно забавными фотографиями со своим работодателей. Примечательно, всего за несколько дней на страницу Кевина Майерса подписались порядка 300 тысяч человек, заинтересованные в том, чтобы в дальнейшем получать подобные снимки.
Особенностью публикуемых фотографий стало то, что на них постоянно отображены странные позы, которые не удавалось ранее увидеть на каких-то других ресурсах. Кроме того, Кевин Майерс периодически пытается спародировать преданного поклонника Эда Ширана, примеряя для себя довольно неожиданные гримасы. Вполне возможно, что в дальнейшем телохранитель популярного зарубежного исполнителя сможет порадовать и другими необычными фотографиями с кумиром миллионов.
Даже несмотря на некоторое снижение частоты публикуемых фотографий, Кевин Майерс не перестает удивляться постоянному потоку новых подписчиков, которые продолжают поддерживать его творчество, надеясь в дальнейшем на еще более привлекательные и забавные кадры, поднимающие настроение все пользователям. Таким темпам продвижения страницы в социальных сетях могут позавидовать многие популярные персоны.
Особенностью публикуемых фотографий стало то, что на них постоянно отображены странные позы, которые не удавалось ранее увидеть на каких-то других ресурсах. Кроме того, Кевин Майерс периодически пытается спародировать преданного поклонника Эда Ширана, примеряя для себя довольно неожиданные гримасы. Вполне возможно, что в дальнейшем телохранитель популярного зарубежного исполнителя сможет порадовать и другими необычными фотографиями с кумиром миллионов.
Даже несмотря на некоторое снижение частоты публикуемых фотографий, Кевин Майерс не перестает удивляться постоянному потоку новых подписчиков, которые продолжают поддерживать его творчество, надеясь в дальнейшем на еще более привлекательные и забавные кадры, поднимающие настроение все пользователям. Таким темпам продвижения страницы в социальных сетях могут позавидовать многие популярные персоны.