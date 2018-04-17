Охранник Эда Ширана поразил поклонников певца нелепыми и комичными снимками‍

Особенностью публикуемых фотографий стало то, что на них постоянно отображены странные позы, которые не удавалось ранее увидеть на каких-то других ресурсах. Кроме того, Кевин Майерс периодически пытается спародировать преданного поклонника Эда Ширана, примеряя для себя довольно неожиданные гримасы. Вполне возможно, что в дальнейшем телохранитель популярного зарубежного исполнителя сможет порадовать и другими необычными фотографиями с кумиром миллионов.Даже несмотря на некоторое снижение частоты публикуемых фотографий, Кевин Майерс не перестает удивляться постоянному потоку новых подписчиков, которые продолжают поддерживать его творчество, надеясь в дальнейшем на еще более привлекательные и забавные кадры, поднимающие настроение все пользователям. Таким темпам продвижения страницы в социальных сетях могут позавидовать многие популярные персоны.