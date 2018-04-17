По мнению подписчиков, Виктория Боня сильно потолстела

«Боня уже не та :(», «Для такого платья нужно иметь идеальное тело...Более худое...», «Как с такой фигурой можно носить столь откровенное платье. Бока и живот на всеобщее обозрение», «Первое платье которое тебе не идет. Что случилось, ты поправилась?», - писали они под роликом.

Поскольку наряд был обтягивающим и открывал некоторые участки живота и спины девушки, подписчикам удалось более детально рассмотреть ее фигуру и констатировать, что она очень сильно поправилась.В комментариях к публикации пользователи Сети стали писать о заметных жировых складках на спине у Виктории, а также об значительно округлившемся животе, посоветовав ей срочно садиться на диету и возобновить тренировки.