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По мнению подписчиков, Виктория Боня сильно потолстела

Несколько дней назад бывшая участница скандально известного реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram видео, на котором она позировала в белом платье из новой коллекции Victoriabonya brand.

Поскольку наряд был обтягивающим и открывал некоторые участки живота и спины девушки, подписчикам удалось более детально рассмотреть ее фигуру и констатировать, что она очень сильно поправилась.

По мнению подписчиков, Виктория Боня сильно потолстела

В комментариях к публикации пользователи Сети стали писать о заметных жировых складках на спине у Виктории, а также об значительно округлившемся животе, посоветовав ей срочно садиться на диету и возобновить тренировки.

«Боня уже не та :(», «Для такого платья нужно иметь идеальное тело...Более худое...», «Как с такой фигурой можно носить столь откровенное платье. Бока и живот на всеобщее обозрение», «Первое платье которое тебе не идет. Что случилось, ты поправилась?», - писали они под роликом.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 21:04
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