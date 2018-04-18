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Сэмвел Тарли может оказаться таинственным принцем из "Игры престолов"

В Сети распространяется очередное предположение относительно фигуры загадочного принца Азор-ахая, о котором упоминается во всех сезонах культовой саги «Игра престолов». Так, согласно последним теориям, им может оказаться Сэмвел Тарли – добрый толстяк, который не умеет управляться с мечем, а предпочитает книги.

Сэмвел Тарли может оказаться таинственным принцем из "Игры престолов"


Сэмвел Тарли является одной из ключевых фигур полюбившейся миллионам зрителей саги-фентези «Игра престолов». Именно он узнал о настоящем происхождении Джона Сноу. Однако фанаты сериала считают, что добряк Тарли вполне может подойти на роль таинственного принца Азор-ахая. Поклонники предполагают, что его родителями являются Ргахал и Элия Мартел.

В пользу этой теории говорят некоторые факты. Так, Сэмвел по достоинству явно превосходит своего отца, он начитанный, добрый и мудрый. Кроме того, в саге ему отведена не последняя роль. Однако узнать, кто является таинственным принцем на самом деле, поклонники смогут узнать лишь в последнем эпизоде «Игры престолов».

Раннее Джордж Мартин рассказал, кого бы из ключевых персонажей, умерших в сериале, он бы воскресил.
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Культура
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 05:30
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