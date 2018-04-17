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Экстрасенс предрек Марине Африкантовой и Роману Капаклы вечную любовь

Участники телепроекта «Дом-2» Роман Капаклы и Марина Африкантова вновь обратились к экстрасенсу. На этот раз они решили узнать, есть ли у них вообще совместное будущее и насколько оно длительное.

Напомним, что недавно возлюбленные сильно поссорились, поэтому чтобы дальнейшем не доводить свои конфликты до «точки невозврата», они решили заранее узнать, суждено ли им быть вместе, а также получить некоторые советы, как сохранить любовь.

Экстрасенс предрек Марине Африкантовой и Роману Капаклы вечную любовь

В итоге ребята были удивлены словами экстрасенса, поскольку он предрек им вечную любовь.

«Наша с Маринкой любовь проживет ровно столько же, сколько и мы сами. А если быть точнее, то ровно бесконечно», - написал Рома в своем микроблоге.

Подписчики Капаклы сразу же принялись рассуждать, действительно ли участники обращались за помощью к экстрасенсу. Многие решили, что парень не врет, а потому порадовались за оптимистичные прогнозы мага.

Экстрасенс предрек Марине Африкантовой и Роману Капаклы вечную любовь

Напомним, что ссора между возлюбленными произошла из-за того, что Рома должен был отправиться вместе с Алексеем Купиным в Египет, однако не покинул страну, оставшись отдыхать в Подмосковье.

В итоге из-за вранья молодых людей их девушек номинировали на уход, и Марине Африкантовой с Майей Донцовой пришлось за них отдуваться на Лобном и убеждать своих коллег, что они достойны остаться на проекте.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 20:43
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