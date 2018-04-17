Экстрасенс предрек Марине Африкантовой и Роману Капаклы вечную любовь

«Наша с Маринкой любовь проживет ровно столько же, сколько и мы сами. А если быть точнее, то ровно бесконечно», - написал Рома в своем микроблоге.

Напомним, что недавно возлюбленные сильно поссорились, поэтому чтобы дальнейшем не доводить свои конфликты до «точки невозврата», они решили заранее узнать, суждено ли им быть вместе, а также получить некоторые советы, как сохранить любовь.В итоге ребята были удивлены словами экстрасенса, поскольку он предрек им вечную любовь.Подписчики Капаклы сразу же принялись рассуждать, действительно ли участники обращались за помощью к экстрасенсу. Многие решили, что парень не врет, а потому порадовались за оптимистичные прогнозы мага.Напомним, что ссора между возлюбленными произошла из-за того, что Рома должен был отправиться вместе с Алексеем Купиным в Египет, однако не покинул страну, оставшись отдыхать в Подмосковье.В итоге из-за вранья молодых людей их девушек номинировали на уход, и Марине Африкантовой с Майей Донцовой пришлось за них отдуваться на Лобном и убеждать своих коллег, что они достойны остаться на проекте.