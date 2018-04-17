Экстрасенс предрек Марине Африкантовой и Роману Капаклы вечную любовь
Участники телепроекта «Дом-2» Роман Капаклы и Марина Африкантова вновь обратились к экстрасенсу. На этот раз они решили узнать, есть ли у них вообще совместное будущее и насколько оно длительное.
Напомним, что недавно возлюбленные сильно поссорились, поэтому чтобы дальнейшем не доводить свои конфликты до «точки невозврата», они решили заранее узнать, суждено ли им быть вместе, а также получить некоторые советы, как сохранить любовь.
В итоге ребята были удивлены словами экстрасенса, поскольку он предрек им вечную любовь.
Подписчики Капаклы сразу же принялись рассуждать, действительно ли участники обращались за помощью к экстрасенсу. Многие решили, что парень не врет, а потому порадовались за оптимистичные прогнозы мага.
Напомним, что ссора между возлюбленными произошла из-за того, что Рома должен был отправиться вместе с Алексеем Купиным в Египет, однако не покинул страну, оставшись отдыхать в Подмосковье.
В итоге из-за вранья молодых людей их девушек номинировали на уход, и Марине Африкантовой с Майей Донцовой пришлось за них отдуваться на Лобном и убеждать своих коллег, что они достойны остаться на проекте.
Напомним, что недавно возлюбленные сильно поссорились, поэтому чтобы дальнейшем не доводить свои конфликты до «точки невозврата», они решили заранее узнать, суждено ли им быть вместе, а также получить некоторые советы, как сохранить любовь.
В итоге ребята были удивлены словами экстрасенса, поскольку он предрек им вечную любовь.
«Наша с Маринкой любовь проживет ровно столько же, сколько и мы сами. А если быть точнее, то ровно бесконечно», - написал Рома в своем микроблоге.
Подписчики Капаклы сразу же принялись рассуждать, действительно ли участники обращались за помощью к экстрасенсу. Многие решили, что парень не врет, а потому порадовались за оптимистичные прогнозы мага.
Напомним, что ссора между возлюбленными произошла из-за того, что Рома должен был отправиться вместе с Алексеем Купиным в Египет, однако не покинул страну, оставшись отдыхать в Подмосковье.
В итоге из-за вранья молодых людей их девушек номинировали на уход, и Марине Африкантовой с Майей Донцовой пришлось за них отдуваться на Лобном и убеждать своих коллег, что они достойны остаться на проекте.