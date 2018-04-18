АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 75.84 USD 61.15
Курс валют на 18.04.2018

Dell представила ноутбук Inspiron 15 5000 за 630 долларов

Компания Dell выпустила ноутбук Inspiron 15 5000. Устройство уже можно заказать за 630 долларов.

Dell представила ноутбук Inspiron 15 5000 за 630 долларов


Известно, что новинка получила основу AMD Ryzen, а это позволит пользователям устанавливать процессоры Ryzen 3 2200U, Ryzen 5 2500U и Ryzen 7 2700U. В качестве памяти могут использоваться модули DDR4-2400 с объемом от 8 до 32 Гб. В платформе есть место для твердотельного накопителя до 512 Гб и жесткого диска на 1 Тб. Также в системе имеется DVD-привод.

Изображение будет показывать дисплей с диагональю 15,6 дюйма и разрешением Full HD. На рынке появятся модели, которые смогут поддерживать технологию сенсорного ввода.

Из дополнительного оборудования стоит отметить порты USB 3.0 Gen 1, USB 2.0 и HDMI 1.4b, модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1, а также сканер отпечатков пальцев и аудиосистему Waves MaxxAudio Pro.

За выполнение операций будет отвечать программная платформа Windows 10 Home.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 01:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Dell представила ноутбук Inspiron 15 5000 за 630
В Сети появились рендеры Huawei Honor 10
Компания Caviar представила Царь-телефон
Toyota к 2021 году оснастит свои автомобили
Уфологи: В Великобритании зафиксировали 5 случаев
Ученые обнаружили в метеорите космические алмазы
Состоялась официальная презентация большого
В Японии десять дней не могут найти сбежавшего из
В России создадут турбину мощностью до 120 МВт
Актриса Елена Захарова стала похожа на Людмилу
В кальдере Йеллоустоуна зафиксированы сигналы
Ученые: Исследования кислорода поможет
Раскрыта предсвадебная диета невесты принца Гарри
В музее нашли шахматную фигуру, внутри которой,
Бывший менеджер Мэрайи Кэри обвинила ее в
Ученые: К цифровым останкам умершего следует
Huawei P20 и P20 Pro бьют рекорды продаж&#8205;
Мужчина совершил путешествие в ад во время комы
Многопрофильное исследование дает новое
Киркоров показал в православном монастыре
В России отзывают автомобили Jeep Liberty
Охранник Эда Ширана поразил поклонников певца
Японских редкоземельных металлов из нового
По мнению подписчиков, Виктория Боня сильно
В Тибете обнаружили 1000-летние статуи Будды
Российские ученые предложили «взрывом» очищать
Экстрасенс предрек Марине Африкантовой и Роману
Хейтеры назвали наращенные волосы Алены Савкиной
Обновлённый пикап Mitsubishi L200 с новым
В Сети появились снимки древнего пересохшего моря
Просмотреть все новости