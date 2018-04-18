Dell представила ноутбук Inspiron 15 5000 за 630 долларов

Известно, что новинка получила основу AMD Ryzen, а это позволит пользователям устанавливать процессоры Ryzen 3 2200U, Ryzen 5 2500U и Ryzen 7 2700U. В качестве памяти могут использоваться модули DDR4-2400 с объемом от 8 до 32 Гб. В платформе есть место для твердотельного накопителя до 512 Гб и жесткого диска на 1 Тб. Также в системе имеется DVD-привод.Изображение будет показывать дисплей с диагональю 15,6 дюйма и разрешением Full HD. На рынке появятся модели, которые смогут поддерживать технологию сенсорного ввода.Из дополнительного оборудования стоит отметить порты USB 3.0 Gen 1, USB 2.0 и HDMI 1.4b, модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1, а также сканер отпечатков пальцев и аудиосистему Waves MaxxAudio Pro.За выполнение операций будет отвечать программная платформа Windows 10 Home.