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Хейтеры назвали наращенные волосы Алены Савкиной «жалким зрелищем»

Пользователи Сети обсудили безобразно наращенные пряди Алены Савкиной.

Хейтеры назвали наращенные волосы Алены Савкиной «жалким зрелищем»

Появившаяся на реалити-шоу «Дом-2» в качестве гостьи, Алена Савкина довольно быстро сменила свой статус. Сестра Ольги Рапунцель не только заполучила место полноправной участницы благодаря роману с Ильей Яббаровым, но и захотела, во что бы то ни стало, затмить свою знаменитую родственницу.

К слову, скандалами и провокациями с сестрой Алена не ограничилась. Девушка почти сразу изменила цвет волос и нарастила длинные искусственные пряди, и тем самым превзошла даже Ольгу. Вот только качество новой прически, которой похвасталась Алена, оказалось не самым лучшим.

Злопыхатели подняли на смех участницу дома 2известной телестройки, а также прошлись по ее мастеру, который приложил руку к ее преображениям. К слову, никто удивился тому, что Савкина попала в неудобную ситуацию.

Многие тут же припомнили обноски, которые девушка донашивала за своей сестрой. Ведь совершенно очевидно, что у нее попросту не хватило денег на профессионала.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:31
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