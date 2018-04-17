Хейтеры назвали наращенные волосы Алены Савкиной «жалким зрелищем»

Появившаяся на реалити-шоу «Дом-2» в качестве гостьи, Алена Савкина довольно быстро сменила свой статус. Сестра Ольги Рапунцель не только заполучила место полноправной участницы благодаря роману с Ильей Яббаровым, но и захотела, во что бы то ни стало, затмить свою знаменитую родственницу.К слову, скандалами и провокациями с сестрой Алена не ограничилась. Девушка почти сразу изменила цвет волос и нарастила длинные искусственные пряди, и тем самым превзошла даже Ольгу. Вот только качество новой прически, которой похвасталась Алена, оказалось не самым лучшим.Злопыхатели подняли на смех участницу дома 2известной телестройки, а также прошлись по ее мастеру, который приложил руку к ее преображениям. К слову, никто удивился тому, что Савкина попала в неудобную ситуацию.Многие тут же припомнили обноски, которые девушка донашивала за своей сестрой. Ведь совершенно очевидно, что у нее попросту не хватило денег на профессионала.