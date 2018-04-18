Sony представила уменьшенную версию планшета Digital Paper

Вследствие уменьшения диагонали матрицы, формат устройства Sony DPT-CP1 теперь больше напоминает лист A5. Планшет оснащен E Ink-экраном, который располагает разрешением 1404 х 1872 пикселя. В стандартной комплектации пользователю будет доступно 16 Гб встроенной памяти. Помимо этого в девайсе имеется модули связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, а также NFC.Интересно, что разработчики устройства заверяют общественность в высоком уровне автономности Sony DPT-CP1. Они утверждают, что заряда батареи может хватить примерно на месяц, если использовать планшет без Wi-Fi и Bluetooth не более часа в день.На рынок Sony Digital Paper выйдет по цене 650 долларов.