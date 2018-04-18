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Sony представила уменьшенную версию планшета Digital Paper

Компания Sony анонсировала уменьшенную версию планшета Digital Paper, который работает на основе электронных чернил. Устройство предлагает диагональ дисплея в 10,3 дюйма. Напомним, что увеличенная модель обладает 13,3-дюймовым экраном.

Sony представила уменьшенную версию планшета Digital Paper


Вследствие уменьшения диагонали матрицы, формат устройства Sony DPT-CP1 теперь больше напоминает лист A5. Планшет оснащен E Ink-экраном, который располагает разрешением 1404 х 1872 пикселя. В стандартной комплектации пользователю будет доступно 16 Гб встроенной памяти. Помимо этого в девайсе имеется модули связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, а также NFC.

Интересно, что разработчики устройства заверяют общественность в высоком уровне автономности Sony DPT-CP1. Они утверждают, что заряда батареи может хватить примерно на месяц, если использовать планшет без Wi-Fi и Bluetooth не более часа в день.

На рынок Sony Digital Paper выйдет по цене 650 долларов.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 02:30
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