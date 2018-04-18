В Сети появились рендеры Huawei Honor 10

Отмечается, что Huawei Honor 10 предложат с матрицей IPS LTPS LCD, диагональ которой 5,84 дюйма, а разрешение 2280 × 1080 пикселей. Также на дисплее будет видно вырез, где расположатся датчики, фронтальная камера на 24 Мп и динамик. Сзади установлен модуль основной камеры с горизонтально расположенными сенсорами на 20 и 24 Мп.В качестве процессора будет работать модуль Kirin 970 с четырьмя ядрами ARM Cortex-A73 и четырьмя ARM Cortex-A53. Также чип дополнят ускорителем графики Mali-G72 MP12, а для связи в сетях четвертого поколения установят модем LTE Category 18.Что касается памяти, то здесь возможно три варианта. Первый предлагает 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти. Второй располагает модулями ОЗУ и ПЗУ на 6 и 64 Гб соответственно, а в третий установлено 6 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ.За автономность ответит батарея на 3320 мАч, а за операционные процессы программная платформа Android 8.1 Oreo с фирменной настройкой Emotion UI 8.1.