Муж Ксении Бородиной выложил трогательное видео о детях

«Я не знаю какие испытания ждут наших детей. Но уверен, что дети, выросшие в любви и заботе, справятся с ними. Ведь родительская любовь будет им опорой, когда нас не станет», - прокомментировал публикацию он.

«Видео очень трогательное, Вы большой молодец, счастья Вам и вашей семье», «Аж прослезилась», «Какое крутое видео, у Вас замечательные детки», - высказались они.

К примеру, сегодня мужчина «тронул за душу» своих фанатов, показав короткий ролик, в котором собраны главные достижения его детей.Просмотрев видео, подписчики Курбана Омарова не остались равнодушными и оставили множество положительных отзывов.Стоит отметить, что с некоторых пор Омар посещает бокс, чтобы стать настоящим мужчиной и уметь постоять за себя и своих родных в нужный момент. А двухлетняя Теона проявила желание ходить на уроки танцев.