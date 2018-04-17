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Муж Ксении Бородиной выложил трогательное видео о детях

Многие подписчики Курбана Омарова знают, как сильно он любит своих детей, а особенно сына Омара и дочь Теону. Практически ежедневно на странице в соцсети Instagram муж ведущей телепроекта «Дом-2» публикует фотографии и видео с их участием, чем несомненно радует пользователей.

К примеру, сегодня мужчина «тронул за душу» своих фанатов, показав короткий ролик, в котором собраны главные достижения его детей.

Муж Ксении Бородиной выложил трогательное видео о детях

«Я не знаю какие испытания ждут наших детей. Но уверен, что дети, выросшие в любви и заботе, справятся с ними. Ведь родительская любовь будет им опорой, когда нас не станет», - прокомментировал публикацию он.

Просмотрев видео, подписчики Курбана Омарова не остались равнодушными и оставили множество положительных отзывов.

«Видео очень трогательное, Вы большой молодец, счастья Вам и вашей семье», «Аж прослезилась», «Какое крутое видео, у Вас замечательные детки», - высказались они.

Стоит отметить, что с некоторых пор Омар посещает бокс, чтобы стать настоящим мужчиной и уметь постоять за себя и своих родных в нужный момент. А двухлетняя Теона проявила желание ходить на уроки танцев.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 20:14
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