Муж Ксении Бородиной выложил трогательное видео о детях
Многие подписчики Курбана Омарова знают, как сильно он любит своих детей, а особенно сына Омара и дочь Теону. Практически ежедневно на странице в соцсети Instagram муж ведущей телепроекта «Дом-2» публикует фотографии и видео с их участием, чем несомненно радует пользователей.
К примеру, сегодня мужчина «тронул за душу» своих фанатов, показав короткий ролик, в котором собраны главные достижения его детей.
Просмотрев видео, подписчики Курбана Омарова не остались равнодушными и оставили множество положительных отзывов.
Стоит отметить, что с некоторых пор Омар посещает бокс, чтобы стать настоящим мужчиной и уметь постоять за себя и своих родных в нужный момент. А двухлетняя Теона проявила желание ходить на уроки танцев.
К примеру, сегодня мужчина «тронул за душу» своих фанатов, показав короткий ролик, в котором собраны главные достижения его детей.
«Я не знаю какие испытания ждут наших детей. Но уверен, что дети, выросшие в любви и заботе, справятся с ними. Ведь родительская любовь будет им опорой, когда нас не станет», - прокомментировал публикацию он.
Просмотрев видео, подписчики Курбана Омарова не остались равнодушными и оставили множество положительных отзывов.
«Видео очень трогательное, Вы большой молодец, счастья Вам и вашей семье», «Аж прослезилась», «Какое крутое видео, у Вас замечательные детки», - высказались они.
Стоит отметить, что с некоторых пор Омар посещает бокс, чтобы стать настоящим мужчиной и уметь постоять за себя и своих родных в нужный момент. А двухлетняя Теона проявила желание ходить на уроки танцев.